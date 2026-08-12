Palworld Patch v1.0.3 senkt Crafting-Hürden und repariert Performance

Entwickler Pocketpair schraubt mit dem Update v1.0.3 an der Balancierung von Palworld und beseitigt kritische Abstürze auf Konsolen. Der Patch reduziert Materialkosten für High-End-Equipment spürbar und behebt mehrere Fehler im Multiplayer.

Zentrierte Freischaltungen und reduzierte Baukosten

Die Progression im Late-Game erfordert ab sofort deutlich weniger Grind. Pocketpair hat die Stufenanforderungen für Schlüsseltechnologien nach unten korrigiert und die Ausbeute essenzieller Ressourcen verdoppelt.

Die wichtigsten Highlights des Updates v1.0.3:

Jetragon-Technologie gesenkt: Die Freischaltung wandert von Level 79 auf Level 70, zeitgleich sinken die Materialkosten für das Pal-Geschirr.

Die Freischaltung wandert von Level 79 auf Level 70, zeitgleich sinken die Materialkosten für das Pal-Geschirr. Aquatisches Bauset zugänglicher: Die Technologie schaltet sich jetzt auf Level 23 (vorher 66) für nur noch 1 Antiken Technologie-Punkt frei.

Die Technologie schaltet sich jetzt auf Level 23 (vorher 66) für nur noch 1 Antiken Technologie-Punkt frei. Baukosten für Öl-Förderung halbiert: Die Herstellungskosten für Rohöl-Extraktoren und große Generatoren wurden gesenkt, während die Fördergeschwindigkeit steigt.

Die Herstellungskosten für Rohöl-Extraktoren und große Generatoren wurden gesenkt, während die Fördergeschwindigkeit steigt. Doppelte Ausbeute bei Holz: Das Fällen von Bäumen liefert ab sofort die zweifache Menge an Fasern.

Das Fällen von Bäumen liefert ab sofort die zweifache Menge an Fasern. Buff für Weltenbaum-Weihwasser: Die Wirkungsdauer wurde verlängert, das Gewicht auf 0,1 reduziert und die Drop-Rate in der Weltenbaum-Region erhöht.

Die Wirkungsdauer wurde verlängert, das Gewicht auf 0,1 reduziert und die Drop-Rate in der Weltenbaum-Region erhöht. PS5-Crash-Fix: Ein spezifischer Absturz der Globalen Palbox bei aktivierter Kindersicherung wurde behoben.

Ein spezifischer Absturz der Globalen Palbox bei aktivierter Kindersicherung wurde behoben. Xbox-One-Performance geglättet: Abstürze in der Nähe von Feld-Bossen im Weltenbaum-Areal treten nicht mehr auf.

Abstürze in der Nähe von Feld-Bossen im Weltenbaum-Areal treten nicht mehr auf. Arbeits-KI repariert: Beschworene Pals stellen nicht mehr spontan den Kampf oder die Mithilfe in der Basis ein.

Beschworene Pals stellen nicht mehr spontan den Kampf oder die Mithilfe in der Basis ein. Baumechanik korrigiert: Kollisionsabfragen für Treppen und Schrägdächer wurden an die tatsächliche Objektform angepasst.

Kollisionsabfragen für Treppen und Schrägdächer wurden an die tatsächliche Objektform angepasst. Duplizierungs-Glitch entfernt: Ein Fehler, der das ungewollte Vervielfältigen von Items erlaubte, wurde vollständig gestrichen.

Pocketpair liefert keine neuen Inhalte, sondern adressiert die Kernprobleme des Spielgefühls. Die Anpassung der Technologie-Stufen spart Spielern mehrere Stunden reines Level-Grinden. Besonders die Performancesteigerung auf Konsolen war überfällig. Das Update ist ein notwendiger Wartungsschritt für die Stabilität der Server.