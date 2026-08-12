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Palworld Patch v1.0.3 senkt Crafting-Hürden und repariert Performance

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Das Palworld Update v1.0.3 ist live. Pocketpair senkt die Level-Anforderungen für Jetragon, halbiert Baukosten und behebt schwere PS5- und Xbox-Abstürze.

Palworld 1 0

Entwickler Pocketpair schraubt mit dem Update v1.0.3 an der Balancierung von Palworld und beseitigt kritische Abstürze auf Konsolen. Der Patch reduziert Materialkosten für High-End-Equipment spürbar und behebt mehrere Fehler im Multiplayer.

Zentrierte Freischaltungen und reduzierte Baukosten

Die Progression im Late-Game erfordert ab sofort deutlich weniger Grind. Pocketpair hat die Stufenanforderungen für Schlüsseltechnologien nach unten korrigiert und die Ausbeute essenzieller Ressourcen verdoppelt.

Die wichtigsten Highlights des Updates v1.0.3:

  • Jetragon-Technologie gesenkt: Die Freischaltung wandert von Level 79 auf Level 70, zeitgleich sinken die Materialkosten für das Pal-Geschirr.
  • Aquatisches Bauset zugänglicher: Die Technologie schaltet sich jetzt auf Level 23 (vorher 66) für nur noch 1 Antiken Technologie-Punkt frei.
  • Baukosten für Öl-Förderung halbiert: Die Herstellungskosten für Rohöl-Extraktoren und große Generatoren wurden gesenkt, während die Fördergeschwindigkeit steigt.
  • Doppelte Ausbeute bei Holz: Das Fällen von Bäumen liefert ab sofort die zweifache Menge an Fasern.
  • Buff für Weltenbaum-Weihwasser: Die Wirkungsdauer wurde verlängert, das Gewicht auf 0,1 reduziert und die Drop-Rate in der Weltenbaum-Region erhöht.
  • PS5-Crash-Fix: Ein spezifischer Absturz der Globalen Palbox bei aktivierter Kindersicherung wurde behoben.
  • Xbox-One-Performance geglättet: Abstürze in der Nähe von Feld-Bossen im Weltenbaum-Areal treten nicht mehr auf.
  • Arbeits-KI repariert: Beschworene Pals stellen nicht mehr spontan den Kampf oder die Mithilfe in der Basis ein.
  • Baumechanik korrigiert: Kollisionsabfragen für Treppen und Schrägdächer wurden an die tatsächliche Objektform angepasst.
  • Duplizierungs-Glitch entfernt: Ein Fehler, der das ungewollte Vervielfältigen von Items erlaubte, wurde vollständig gestrichen.

Pocketpair liefert keine neuen Inhalte, sondern adressiert die Kernprobleme des Spielgefühls. Die Anpassung der Technologie-Stufen spart Spielern mehrere Stunden reines Level-Grinden. Besonders die Performancesteigerung auf Konsolen war überfällig. Das Update ist ein notwendiger Wartungsschritt für die Stabilität der Server.

Gta Pre Order Release
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SOURCES:Pocketpair
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