Palworld Patch v1.0.3 senkt Crafting-Hürden und repariert Performance

Entwickler Pocketpair schraubt mit dem Update v1.0.3 an der Balancierung von Palworld und beseitigt kritische Abstürze auf Konsolen. Der Patch reduziert Materialkosten für High-End-Equipment spürbar und behebt mehrere Fehler im Multiplayer.
Zentrierte Freischaltungen und reduzierte Baukosten
Die Progression im Late-Game erfordert ab sofort deutlich weniger Grind. Pocketpair hat die Stufenanforderungen für Schlüsseltechnologien nach unten korrigiert und die Ausbeute essenzieller Ressourcen verdoppelt.
Die wichtigsten Highlights des Updates v1.0.3:
- Jetragon-Technologie gesenkt: Die Freischaltung wandert von Level 79 auf Level 70, zeitgleich sinken die Materialkosten für das Pal-Geschirr.
- Aquatisches Bauset zugänglicher: Die Technologie schaltet sich jetzt auf Level 23 (vorher 66) für nur noch 1 Antiken Technologie-Punkt frei.
- Baukosten für Öl-Förderung halbiert: Die Herstellungskosten für Rohöl-Extraktoren und große Generatoren wurden gesenkt, während die Fördergeschwindigkeit steigt.
- Doppelte Ausbeute bei Holz: Das Fällen von Bäumen liefert ab sofort die zweifache Menge an Fasern.
- Buff für Weltenbaum-Weihwasser: Die Wirkungsdauer wurde verlängert, das Gewicht auf 0,1 reduziert und die Drop-Rate in der Weltenbaum-Region erhöht.
- PS5-Crash-Fix: Ein spezifischer Absturz der Globalen Palbox bei aktivierter Kindersicherung wurde behoben.
- Xbox-One-Performance geglättet: Abstürze in der Nähe von Feld-Bossen im Weltenbaum-Areal treten nicht mehr auf.
- Arbeits-KI repariert: Beschworene Pals stellen nicht mehr spontan den Kampf oder die Mithilfe in der Basis ein.
- Baumechanik korrigiert: Kollisionsabfragen für Treppen und Schrägdächer wurden an die tatsächliche Objektform angepasst.
- Duplizierungs-Glitch entfernt: Ein Fehler, der das ungewollte Vervielfältigen von Items erlaubte, wurde vollständig gestrichen.
Pocketpair liefert keine neuen Inhalte, sondern adressiert die Kernprobleme des Spielgefühls. Die Anpassung der Technologie-Stufen spart Spielern mehrere Stunden reines Level-Grinden. Besonders die Performancesteigerung auf Konsolen war überfällig. Das Update ist ein notwendiger Wartungsschritt für die Stabilität der Server.