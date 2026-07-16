Palworld rettet eure Spielstände: Update 1.0.1 merzt kritische Fehler aus

Pocketpair reagiert schnell auf die schwerwiegenden Launch-Probleme der Vollversion von „Palworld“. Der erste Hotfix 1.01 nach dem Full-Release stabilisiert das System und sichert mühsam erspielte Fortschritte ab.

Der wichtigste Fix betrifft eure Speicherdaten. Ein Fehler sorgte unter bestimmten Bedingungen dafür, dass mühsam erspielte Fortschritte einfach verworfen wurden. Ein absoluter Albtraum für jeden Survival-Fan. Jetzt greift das System wieder zuverlässig. Eure Basen und gefangenen Pals sind sicher.

Niemand will Stunden in den Aufbau einer perfekt automatisierten Produktion stecken, nur um am nächsten Tag vor dem Nichts zu stehen. Der Hotfix kommt zur rechten Zeit. Pocketpair zeigt, dass sie die Stabilität des Spiels über alles andere stellen. Das schafft dringend benötigtes Vertrauen nach dem großen Release.

Das Ende der ewigen Flammen

Der zweite Fehler war eher skurril, aber verdammt tödlich. Wer ein normales Lagerfeuer berührte, trug den Statuseffekt „Brennen“ oft unendlich lange mit sich herum. Das bedeutete den sicheren Pixeltod durch ein simples Missgeschick. Der Bug ist Geschichte. Ihr dürft wieder unbesorgt am Feuer sitzen.

Das sind genau die kleinen Komfortprobleme, die den Spielspaß im Survival-Alltag massiv stören können. Die Korrektur war überfällig. Jetzt bestimmt wieder die eigene Unvorsichtigkeit über Leben und Tod, nicht ein Programmierfehler. Eben nicht.

Kein Content-Update, sondern reine Schadensbegrenzung. Aber genau das braucht „Palworld“ direkt nach dem großen Launch der Version 1.0 am 10. Juli. Wer weiterspielen will, kommt um den Download nicht herum. Pflichtpatch. Die Entwickler haben die Prioritäten richtig gesetzt und die gröbsten Baustellen sofort geschlossen.

Hat euch der Speicher-Bug vor dem Hotfix eigentlich eiskalt erwischt und Fortschritte gekostet, oder lief euer Start in die Vollversion komplett reibungslos?