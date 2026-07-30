Palworld Update v1.0.2 zielt auf Panthalus-Crashes und Boss-Fights

Pocketpair hat das Update v1.0.2 für „Palworld“ veröffentlicht, das gezielt Server-Crashes bei Bosskämpfen, Softlocks in Missionen sowie Grafik- und Performance-Probleme im Weltenbaum und in Sunreach behebt.

Der Patch adressiert in erster Linie kritische Abstürze auf dedizierten Servern, die während des Panthalus-Kampfes Verbindungsabbrüche für alle beteiligten Spieler auslösten. Ein weiterer System-Crash, der beim Versuch entstand, unter Vollbildbedingungen japanischen Text einzugeben, wurde ebenfalls beseitigt.

Das ist notwendig. Nichts entwertet den Fortschritt in Multiplayer-Sessions schneller als synchrone Verbindungsabbrüche bei Server-Events.

Fehlerbehebung im Multiplayer, bei Missionen und Achievements

Im Mehrspielermodus traten zuvor gravierende Synchronisationsfehler auf. Befand sich ein Spieler bereits im Weltenbaum-Areal, während der Host nachrückte, wurde das Terrain aus Sicht des Hosts nicht korrekt gerendert. Zudem verschwand der Turm-Boss „Victor & Shadowbeak“ bei Teleport-Attacken im Gefecht vollständig. Beide Logikfehler sind korrigiert.

Bei den Quests verhinderten fehlerhafte Fade-out-Sequenzen in den Missionen „Der erste Inselbewohner“ und „Gefangener Abenteurer“ die Steuerung, wenn Dialoge im falschen Moment unterbrochen wurden. Xbox-Spieler erhalten korrigierte Icons für Lifmunk-Effekt-Erfolge, während die Freischaltung des Erfolgs „Raubtierjäger“ nun zuverlässig getriggert wird.

Plattformspezifische Korrekturen

Auf macOS führte das Weltenbaum-Gebiet bisher zu massiven Grafikverzerrungen, die das Spiel unspielbar machten. Dieser Rendereffekt wurde entfernt. Ergänzend sinkt die Verarbeitungs-Last beim Traversieren des Sunreach-Areal, was direkten Einfluss auf die Frame-Stabilität hat.

Bei der Eingabe ermöglicht das Update jetzt die freie Tastenbelegung für die Befehle „Diesen Feind anfeuern!“ sowie „Inventar“. Konflikte bei der Belegung der mittleren Maustaste und Altlasten aus Versionen vor v0.7 wurden aus der Steuerungs-Logik entfernt.

Das Update v1.0.2 liefert keine neuen Inhalte, repariert aber essenzielle Schnittstellen in der Stabilität und Steuerung. Wer bisher unter Server-Crashes bei Bossen oder Grafikdefekten auf macOS litt, kann bedenkenlos aufspielen. Pocketpair arbeitet hier konsequent an den Fundamenten der technischen Basis.