Palworld 1.0 ist live und bringt fliegende Inseln und 72 neue Pals

Pocketpair entlässt seinen Survival-Hit „Palworld“ offiziell in die Vollversion. Mit dem Update auf Version 1.0 landen eine gigantische fliegende Insel, der Weltenbaum und haufenweise neue Mechaniken auf den Servern. Der offizielle Changelog verrät die Details.

Palworld 1.0 fügt dem Spiel stolze 72 neue Pals hinzu und schraubt das maximale Spielerlevel direkt auf Stufe 80 hoch. Im Zentrum des Updates steht Sunreach, eine vollkommen neue, im Himmel schwebende Inselgruppe, die ihr nur mit spezialisierter Ausrüstung voll ausbeuten könnt. Dazu gesellt sich der lang erwartete Weltenbaum. Er verknüpft endlich die Story-Fäden des Spiels und hält die härtesten Bosskämpfe bereit. Die Spielwelt fühlt sich dadurch deutlich kompletter an. Mehr Futter für Entdecker.

Mutationen, Mechs und massig Waffen

Das Zuchtsystem bekommt durch Mutationen und das neue „Awakening“-Feature massiven Tiefgang. Mutierte Eier garantieren euch exklusive Passiv-Skills und höhere Werte, während ihr im Weltenbaum strahlende Edelsteine sammelt, um die wahre Macht eurer Lieblings-Pals freizuschalten. Wer seine Kreaturen in den Kampf schickt, profitiert von komplett überarbeiteten Partner-Skills von über 200 Pals.

Dazu kommen 13 brandneue Waffen wie Laserschwerter, Drohnen-Werfer und eine Plasma-Rifle. Dank eines zusätzlichen Holsters tragt ihr ab sofort bis zu sechs Waffen gleichzeitig. Ihr habt maximale taktische Freiheit. Das herbe Balancing-Chaos der Vergangenheit ist vorbei.

Basenbau am Meer und knallharte Raids

Pocketpair hat den Basenbau grundlegend aufgebohrt und erlaubt mit dem „Aquatic Construction Kit“ endlich das Errichten von Lagern an Küsten und auf offener See. Passend dazu fliegt das alte Raidsystem komplett raus. Es weicht einem wellenbasierten Verteidigungsmodus, bei dem die Gegnerstärke mit dem Level eurer Arbeiter-Pals skaliert. Wer darauf absolut keine Lust hat, schmiert einfach den neuen „Negotiator“-NPC mit Goldmünzen, um Angriffe im Vorfeld komplett abzuwenden. Bestechung schlägt Waffengewalt.

Version 1.0 ist kein feiges kosmetisches Update, sondern krempelt Palworld an den richtigen Ecken um. Die schiere Masse an neuem Content, das stark verbesserte Kampfsystem und QoL-Verbesserungen wie die verringerten Anforderungen bei der Pal-Kondensation zeigen, dass die Entwickler das Feedback der Community verstanden haben. Palworld ist erwachsen geworden.

Die 10 absoluten Highlights des v1.0-Changelogs

Early-Access-Exit: Palworld ist ab sofort offiziell als Vollversion 1.0 spielbar.

Palworld ist ab sofort offiziell als Vollversion 1.0 spielbar. Neue Gebiete: Die schwebende Inselgruppe „Sunreach“ und der mysteriöse Weltenbaum wurden hinzugefügt.

Die schwebende Inselgruppe „Sunreach“ und der mysteriöse Weltenbaum wurden hinzugefügt. Massig neue Kreaturen: 72 neue Pals (47 komplett neue Arten, 25 Varianten) schrauben die Gesamtzahl auf 287 hoch.

72 neue Pals (47 komplett neue Arten, 25 Varianten) schrauben die Gesamtzahl auf 287 hoch. Level-Cap erhöht: Das maximale Spieler-Level steigt von 65 auf 80.

Das maximale Spieler-Level steigt von 65 auf 80. Zucht-Revolution: Einführung von Mutationen bei der Zucht und dem „Awakening“-System für maximale Werte.

Einführung von Mutationen bei der Zucht und dem „Awakening“-System für maximale Werte. Waffen-Upgrade: 13 neue Waffen (u.a. Laserschwert und Drohnen-Werfer) sowie 6 statt 4 Waffen-Slots.

13 neue Waffen (u.a. Laserschwert und Drohnen-Werfer) sowie 6 statt 4 Waffen-Slots. Maritimer Basenbau: Das neue „Aquatic Construction Kit“ erlaubt den Bau von Basen im Wasser und an Küsten.

Das neue „Aquatic Construction Kit“ erlaubt den Bau von Basen im Wasser und an Küsten. Neues Raidsystem: Wellenbasierte Angriffe, die mit dem Level der eigenen Basis-Pals skalieren.

Wellenbasierte Angriffe, die mit dem Level der eigenen Basis-Pals skalieren. Raid-Diplomatie: Ein neuer Verhandlungs-NPC („The Negotiator“) kann Raids gegen Goldmünzen absagen.

Ein neuer Verhandlungs-NPC („The Negotiator“) kann Raids gegen Goldmünzen absagen. Leichteres Grinden: Die benötigte Pal-Anzahl für maximale Kondensation wurde drastisch von 116 auf 48 gesenkt.

Die benötigte Pal-Anzahl für maximale Kondensation wurde drastisch von 116 auf 48 gesenkt. Vollständigen Patch-Notes auf Steam.

Mit welcher Pal-Kombination werdet ihr zuerst versuchen, den Weltenbaum zu stürmen – setzt ihr voll auf den neuen Bow-and-Arrow-Build oder züchtet ihr direkt auf Mutationen?