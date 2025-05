Palworld x Terraria – Das Crossover, das keiner kommen sah, erscheint im Sommer

Wenn pixelige Monster auf plüschige Waffenfreunde treffen, ist entweder das Internet explodiert – oder Palworld hat ein neues Update angekündigt. In diesem Fall beides. Mit Tides of Terraria bringt Entwickler Pocketpair ein offizielles Crossover mit dem Kult-Klassiker Terraria in die Early-Access-Version von Palworld. Der Release ist für diesen Sommer geplant – und wer jetzt nicht neugierig ist, hat wahrscheinlich nie eine Spitzhacke geschwungen.

Terraria trifft Palapokalypse

„Fange, trainiere, bekämpfe und bearbeite Monster aus Terraria wie deine Freunde…?“ – so beschreibt Pocketpair selbst die Prämisse des Updates. Klingt charmant? Oder eher wie die Fortsetzung von Frankenstein in bunten Farben. Tatsache ist: In einer Welt, in der man ohnehin schon feuerspuckende Pals zähmt und sie dann in Maschinengewehren verarbeitet, wirkt der Einzug klassischer Terraria-Kreaturen wie eine logische Eskalation.

Was genau kommt, ist noch nicht bis ins letzte Detail bekannt. Aber Pocketpair spricht von neuen „Freunden“, neuen Inseln und – klar – exklusiven Inhalten aus Terraria. Ob es sich dabei um Biome, Bosse oder Baumaterialien handelt, bleibt vorerst Spekulation. Sicher ist nur: Das Update wird mehr als ein paar kosmetische Items mit sich bringen.

Palworld X Terraria

Eine Fusion zweier Extremsportarten

Palworld ist bekannt für seine Mischung aus Pokémon-ähnlicher Monsterpflege, Survival-Mechaniken und … Maschinenpistolen. Terraria hingegen ist der Inbegriff des pixeligen Crafting-Wahnsinns. Zwei Spiele, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben – und doch perfekt harmonieren könnten. Schließlich geht es beiden um Ressourcen, Kreativität und gelegentlich darum, einem Riesenskelett das Licht auszuknipsen.

Dass Palworld noch im Early Access ist, stört da kaum. Die Entwickler liefern regelmäßig neue Inhalte, hören auf die Community – und greifen jetzt sogar nach den Sternen in Form von Retro-Kooperationen. Auf der Schattenseite werden derzeit aber auch einige Features entfernt, um der Klage von Nintendo gerecht zu werden.

Mit Tides of Terraria bahnt sich ein Sommer an, der es in sich hat. Für Fans beider Spiele bedeutet das: neue Abenteuer, neue Kreaturen und vielleicht auch neue Möglichkeiten, das Chaos mit Stil zu kontrollieren. Bleibt nur die Frage: Wird man den Eye of Cthulhu auch mit einem Pal als Raketenwerfer bekämpfen können?