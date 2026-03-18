PANLINE: Der wahre Mirror’s Edge Nachfolger angekündigt

Endlich der Mirror’s Edge Nachfolger, den wir verdienen? PANLINE verspricht puren Flow ohne Händchenhalten und wurde gerade für den Early Access-Release angekündigt. Konsolenspieler können ebenfalls hoffen.

Wer auf Parkour und dystopische Urbanität steht, sollte hellhörig werden: PANLINE schickt uns als Runner in eine Welt, in der Karten und Wegmarker Geschichte sind. Der Fokus liegt komplett auf eurer Navigationsgabe und technischem Skill – ein mutiges Konzept, das unter DICE nie weitergeführt wurde.

Navigieren nach Instinkt statt Interface

Vergesst die bunten Linien, die euch den Weg weisen. In PANLINE ist euer Kopf das wichtigste Werkzeug. Die Entwickler setzen auf eine radikale „Reine Navigation“: Ihr habt einen Kompass, Landmarken und euer Gedächtnis. Das ist eine Ansage an alle, die das blinde Abgrasen von Map-Markern satt haben.

Dass man sich Routen wie ein echtes Handwerk durch das Beobachten anderer Runner aneignen muss, gibt dem Ganzen eine Tiefe, die dem Genre bisher oft fehlte. Es geht nicht nur um Speed, sondern um das Verständnis der Architektur.

Das Herzstück eurer Ausrüstung ist das PANLET, ein gejailbreaktes Gadget, das die städtische Infrastruktur manipuliert. Aber Vorsicht: Wer hart landet oder patzt, beschädigt seine Hardware. Diese Kopplung von physischem Erfolg und funktionaler Ausrüstung erzeugt einen angenehmen Druck. Besonders spannend klingt der „Inventardruck“.

Da Fortschritt erst zählt, wenn ihr es zurück zur Basis schafft, wird jeder Run zum Nervenkrieg. Man spürt förmlich das Risiko, wenn man mit wertvoller Fracht über die Abgründe der Distrikte springt. Das erinnert fast schon an Extraktions-Shooter, nur eben mit Parkour-Fokus.

Die soziale Hierarchie der Dächer

PANLINE ist kein einsamer Sprint. Die „Charter-Crew“ fungiert als euer Netzwerk aus Fixern und Datenbrokern. Dass man sich neue Movement-Techniken bei erfahrenen NPCs auf den Dächern verdienen muss, bettet die Mechanik wunderbar in die Lore ein. Es ist ein organisches Progressionssystem: Wer mehr sieht und mehr kann, erschließt sich neue Ebenen der Stadt. Dass wir anfangs nur tagsüber laufen dürfen und uns den „Night Running Pass“ erst verdienen müssen, sorgt für eine motivierende Lernkurve.

PANLINE könnte genau die Nische füllen, die EA seit Jahren brachliegen lässt. Der Verzicht auf Komfortfunktionen zugunsten von echter Beherrschung des Raums ist mutig und erfrischend. Für Konsolenspieler gibt es bisher leider keine Bestätigung, aber PC-Gamer sollten den Early Access definitiv im Auge behalten.

Traut ihr euch zu, eine riesige Open World komplett ohne Minimap und nur mit Landmarken zu meistern, oder ist euch das ohne „Runner Vision“ zu frustrierend?