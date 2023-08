Paper Beast Enhanced Edition für PS5 & PS VR2 angekündigt

„Paper Beast macht genau das, was es soll. Wir bekommen ein ansprechendes Rätsel-Abenteuer geboten, in welchem wir immer wieder vor neue Aufgaben gestellt werden, getreu dem Prinzip „mach mal“. Das Herumprobieren mit den verschiedenen Wesen und Objekten ist dabei überraschend ansprechend, wodurch über lange Strecken kaum Langeweile aufkommt.“

Beide Plattformen bieten nun detailliertere Texturen, insbesondere für Sand- und Wasserflüsse, und bringen Lichtschächte ins Spiel. Was das Gameplay betrifft, so wurde die Sandbox um eine größere Anzahl von Kreaturen und Pflanzen erweitert, die mit der Zeit wachsen und schöner werden.

Mit seinem umgebungsgetriebenen Storytelling vermittelt Paper Beast seine Geschichte über die Erkundung und stellt so eine tiefe Verbundenheit zwischen den Spielern, der virtuellen Welt und den Kreaturen darin her. Dieses unerforschte Land bietet raue Umgebungen und die Zusammenarbeit zwischen den Tieren und den Spielern steht im Zentrum des Abenteuers, untermalt von gefährlichen Wesen und atemberaubenden Landschaften.

