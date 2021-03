Paradise Lost – Launch Trailer zum heutigen Release

All in! Games hat das post-apokalyptische Adventure Paradise Lost für PlayStation 4 veröffentlicht, was man mit einem offiziellen Launch Trailer feiert.

Paradise Lost ist ein emotional getriebenes Adventure, das in einem post-nuklearen europäischen Ödland spielt. Der Zweite Weltkrieg dauerte weitere 20 Jahre. In der Folge bleibt das Herz Europas in das Geheimnis der völligen Zerstörung und tödlichen Strahlung gehüllt, das für den Rest der Welt unzugänglich ist.

Es ist Winter 1980, als Szymon, ein 12-jähriger Junge, der in einem postapokalyptischen Ödland aufgewachsen ist, einen massiven, verlassenen Nazi-Bunker findet. Wird er darin finden, wonach er sucht? Entdeckt eine unterirdische Welt, in der sich slawische Mythologie mit retro-futuristischer Technologie vermischt.

Erkundet in Paradise Lost die Geschichte des Bunkers, von seiner Übernahme durch polnische Rebellen bis zum endgültigen Schicksal seiner Bewohner. Was ist mit ihnen passiert?

Paradise Lost ist ab sofort für 14,99 EUR im PlayStation Store verfügbar.