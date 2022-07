Nacon und EKO Software haben ihre neue Zombie-IP ParadiZe Project enthüllt, ein KoOp-Game mit Survial-Ansatz, das 2023 erscheint.

Wer wollte nicht schon immer ein Zombie sein, der zu Hause aushilft? Was gibt es Besseres als einen schlurfenden Untoten, der euch verteidigt, eure Barrikaden errichtet und den man zurücklassen kannt, um seine gefräßigen Artgenossen abzuwehren, wenn man schnell entkommen muss?

Im wunderschönen Land Paradize experimentieren einige clevere Überlebende mit einer Technologie, die die Kontrolle über die Zombies übernimmt, die erneut in die Welt eingedrungen sind. Das Paradies ist nicht der einladendste Ort, aber diejenigen, die schlau sind, gute Schützen und in der Lage sind, Ressourcen zu plündern, werden es zweifellos schaffen, besonders wenn sie in der Lage sind, Zombies zu fange. Sobald diese unter eurer Kontrolle sind, werden sie zu wertvollen Verbündeten, auch wenn sie nicht so schlau und mehr als ein wenig instabil sind.

ParadiZe Project bietet Survival, Fights, Multiplayer, alles in einer offenen Welt in einer völlig neuen Interpretation des Zombie-Genres. Man muss der Klügste und Geschickteste sein, um die feindlichen Clans zu beherrschen und nicht verschlungen zu werden. Besonders von Miss Daisy, dem allerersten zombifizierten Elefanten, der in die Zombie-Geschichtsbücher aufgenommen wurde.

ParadiZe Project erscheint 2023 für PS5, Xbox Series und den PC.