Paradox Interactive will das Strategiegenre revolutionieren – „Project Caesar“ angekündigt

Paradox Interactive hat große Pläne – und die hören nicht bei einem neuen Spiel auf, sondern zielen gleich auf eine Revolution des gesamten Grand-Strategy-Genres. Am 8. Mai um 15:00 Uhr deutscher Zeit soll das geheimnisvolle Project Caesar endlich der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. Und wenn man dem Publisher Glauben schenken darf, erwartet uns nichts weniger als „eine neue Ära für Grand Strategy“.

Die Geburt eines neuen Imperiums

Hinter Project Caesar steckt Paradox Tinto – das Studio, das zuletzt für Europa Universalis IV verantwortlich zeichnete. Mit Caesar will man offenbar nicht nur ein weiteres Strategiespiel abliefern, sondern das Genre grundlegend neu denken. Laut Paradox handelt es sich dabei um das Ergebnis von 25 Jahren Erfahrung mit Titeln, die Spieler vom antiken Rom bis in ferne Galaxien geführt haben. Jetzt soll all dieses Wissen in ein einziges, zukunftsweisendes Spiel einfließen.

Bereits seit über einem Jahr geistert der Projektname „Caesar“ durch die Community. In der Entwicklertagebuchreihe Tinto Talks wurden Details angedeutet und Fans aktiv in die Entwicklung eingebunden. Ob Feature-Vorschläge, historische Genauigkeit oder neue Spielsysteme – viele Impulse kamen direkt von den Spielern selbst. Diese offene Entwicklungshaltung lässt vermuten, dass Caesar nicht nur für die Community gemacht ist, sondern mit ihr.

Ein Genre vor dem Umbruch?

Was genau an Caesar nun revolutionär sein soll, bleibt bis zur offiziellen Enthüllung ein gut gehütetes Geheimnis. Doch die Wortwahl in der Pressemitteilung lässt aufhorchen. Dort heißt es, dass man „eine neue Art, Grand Strategy zu denken“, präsentieren werde – ein Anspruch, der hohe Erwartungen weckt. Ist es ein hybrider Mix aus 4X und Rollenspiel? Eine noch tiefere Simulation politischer Intrigen? Oder gar ein vollständig neuer Ansatz mit narrativen Elementen?

Wer sich für Strategiespiele interessiert, sollte sich den Livestream auf YouTube rot im Kalender anstreichen. Project Caesar könnte nicht nur ein neues Spiel werden, sondern ein neues Kapitel in der Geschichte eines Genres aufschlagen, das bislang vor allem von Historienfans dominiert wurde.

Die Revolution steht bevor – und sie beginnt mit einem Namen: Caesar. Bereit für den Umsturz?