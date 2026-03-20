Paranormal Activity: Threshold – Endlich erste Demo-Eindrücke auf der PAX East

Endlich weg von den Wackelbild-Trailern. „Paranormal Activity: Threshold“ wird auf der PAX East 2026 (26. bis 29. März) erstmals spielbar sein. DreadXP und Entwickler Brian Clarke schicken uns in das renovierungsbedürftige Haus von Daniel und Jessica Stewart – und wer „The Mortuary Assistant“ kennt, weiß, dass Clarke ein Händchen für subtilen, psychologischen Terror hat.

Die Handschrift des Einbalsamierers

Dass Brian Clarke hinter dem Projekt steht, ist die wichtigste Nachricht für das Gameplay. In seinem Überraschungshit „The Mortuary Assistant“ hat er bewiesen, dass er prozedurale Schreckmomente beherrscht, die sich nicht abnutzen. Für „Paranormal Activity: Threshold“ bedeutet das: Weg vom gescripteten Jump-Scare-Abhaken, hin zu einer Atmosphäre, die uns ständig das Gefühl gibt, beobachtet zu werden.

Die Prämisse der Hausrenovierung ist dabei das perfekte Vehikel für das Found-Footage-Genre. Wir sehen den Verfall der Sicherheit durch die Kameralinse, während hinter frisch eingerissenen Wänden Dinge zum Vorschein kommen, die besser verborgen geblieben wären.

PC-First, aber PS5 und Xbox folgen

Dass Brian Clarke sein „Haunt System“, das die Gruselmomente dynamisch an dein Verhalten anpasst, erst einmal auf dem PC perfektioniert, ist taktisch klug. Konsolenspieler bekommen am Ende meist die technisch stabilere „Definitive“-Erfahrung, auch wenn das Warten nervt. Wer DreadXPs jüngste Portierungen wie „Dread Delusion“ verfolgt hat, sieht aber, dass sie ihre Community auf PS5 und Xbox nicht mehr ewig zappeln lassen.

Der Fokus auf eine playable Demo zeigt, dass Clarke Vertrauen in seine Mechaniken hat. Während viele Lizenzspiele an der starren Vorlage scheitern, könnte die Kombination aus Paramounts Budget und DarkStone Digitals Gespür für Indie-Horror genau die Frischzellenkur sein, die das Franchise braucht.

Sicherlich besteht eine gewisse Skepsis gegenüber Lizenz-Horror, aber Brian Clarke als Director ist ein Gamechanger. Wer seine bisherigen Arbeiten kennt, weiß, dass er Sounddesign und visuelle Trigger nutzt, um echte Panik zu erzeugen, statt nur laut zu sein. Wenn die Demo auf der PAX East hält, was der Name DarkStone Digital verspricht, erwartet uns hier kein billiger Cash-Grab, sondern eine ernsthafte Simulation von Paranoia.

Glaubt ihr, dass das Found-Footage-Konzept im Spiel noch funktioniert, wenn wir die Kamera selbst steuern, oder geht dadurch die Ohnmacht der Filmvorlage verloren?