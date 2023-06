Parcel Corps – Extreme-Sports Delivery Game angekündigt

Mit einer großen Auswahl an Missionen und genügend Rampen, Quarterpipes und praktisch platzierten Rails, die an der Entscheidungsfähigkeit der Stadtplaner zweifeln lassen, bietet Parcel Corps mehr Singleplayer-Spielereien, als man sich mit einer isolierten Liefertasche vorstellen kann.

Das Ziel ist es, seine eigenen Lines zu finden und coole Tricks zu vollführen, während man durch die lebhaften Straßen von New Island cruist. Eure Einnahmen werden durch ausbeuterische Vertragsvereinbarungen ständig torpediert, zu deren Zustimmung man gedrängt wurde und die an eurer Motivation zehren.

