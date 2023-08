Parcel Corps – Irres Sports-Game zeigt sich in neuen Gameplay-Szenen

Frisch von der Gamescom zeigen Billy Goat Entertainment und Publisher SecretMode neue Gameplay-Szenen aus ihrem irren Extreme-Sports-Titel Parcel Corps, der 2024 erscheint.

Im Fokus des neuen Videos stehen die Traversal-Mechaniken und wie man sein Bike am Besten unter Kontrolle bekommt. Das Video zeigt auch, wie Spieler durch die Stadt navigieren, um ihre Lieferungen pünktlich zu erledigen. Wallrides, Slides, Grinds und Big Air spielen dabei alle eine Rolle in eurer erfolgreichen Kurierkarriere, wenn man mit wer weiß was in seiner isolierten Liefertasche durch New Island brettert.

Ziel ist es, eure eigenen Lines zu finden und coole Tricks zu machen, während ihr durch die belebten Straßen von New Island cruist. Eure Einkünfte werden jedoch stetig durch ausbeuterische Vertragsvereinbarungen torpediert, zu deren Annahme ihr gedrängt werdet und die an eurer Motivation zehren.

Mit einer großen Auswahl an Missionen und genügend Rampen, Quarterpipes und praktisch platzierten Rails, die an der Entscheidungsfähigkeit der Stadtplaner zweifeln lassen, bietet Parcel Corps mehr Singleplayer-Spielereien, als man sich in einem isolierten Liefersack vorstellen kann.