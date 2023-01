Park Beyond – Antagonisten und Management im neuen Trailer

Was Park Beyond so anders macht und warum es frischen Wind in das Genre bringt, verrät euch unsere Preview zum Spiel.

Kosten und Mühen sollten dabei nicht gescheut, ebenso ist ein perfekt ausgebildetes Personal notwendig, um alles am laufen zu halten. Dieses ist unter anderem für Sauberkeit sowie Sicherheit im Park zuständig, aber auch der Verkauf von benötigten Waren und Dienstleistungen gehört zu ihren Aufgaben. Dabei hat die Zufriedenheit der Besucher oberste Priorität. Denn nur bei überdurchschnittlicher Zufriedenheit kaufen die Besucher besondere Souvenirs ein, damit sie sich an diesen tollen Tag noch lange zurückerinnern können.

Park Beyond ist im Kern eine typische Theme Park-Simulation, in dem Spieler einen Freizeitpark bauen können, der ihre kühnsten Träume übertrift. Ziel ist es, die aufregenden Attraktionen für jede Altersgruppe gewinnbringend zu verwalten.

Mit einem innovativen Ansatz kann man sich in diesem Jahr auf Park Beyond von Bandai Namco freuen, zu dem der Publisher heute die Management-Features vorstellt. Erstmals treten damit auch die Antagonisten ins Bild.

What do you think?