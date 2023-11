Park Beyond bekommt Chicken Run: Dawn of the Nugget-DLC

Bandai Namco und Limbic Entertainment haben sich mit dem berühmten Animationsstudio Aardman zusammengetan, um einen besonderen DLC zu Chicken Run: Dawn of the Nugget in Park Beyond zu kreieren. Dieser geht mit der Veröffentlichung des Netflix-Film am selben Tag einher.

Der Chicken Run: Dawn of the Nugget-DLC beinhaltet zwei neue gefiederte Entertainer, skurrile Achterbahnen und Module sowie zwei neue flache Fahrgeschäfte in eurem Themenpark. Dies ermöglicht einen komplett neuen Themenbereich zu erschaffen, in dem man Hunderte neuer Landschaftselemente aufstellen kann, die Park Beyond in eine neue ländliche Atmosphäre verwandeln.

„Wir freuen uns, mit Aardman zusammenzuarbeiten, um eure fantastische Chicken Run-IP in PARK BEYOND zu bringen, da sie so gut zur Atmosphäre des Spiels passt. Seit dem Start haben wir ständig daran gearbeitet, das Spiel noch besser zu machen und spannende Inhalte hinzuzufügen“, sagt Stephan Winter von Limbic Entertainment. „Wir sehen, dass die Community positiv auf die Richtung reagiert, in die wir gehen und vertrauen darauf, dass CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET THEME WORLD die Kreativität der Spieler anregen wird.“

Als kleines Dankeschön an die ersten Spieler von Park Beyond, die zu den Vorbestellern zählen, erhalten jene den DLC sogar kostenlos.

Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World in Park Beyond

Die Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World wird ab dem 15. Dezember für PlayStation 5, Xbox Serie X|S und PC erhältlich sein. Zusätzlich erhalten alle Spieler einen kostenlosen Chicken Run: Dawn of the Nugget-Skin für den „Shinning Pendulum Flat Ride“, der durch ein Update hinzugefügt wird.