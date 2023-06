Park Beyond erhält ersten Korrektur-Patch 1.004

„Wenn man es schaffen sollte das [die kleineren Fehler] zu überwinden, dann ist Park Beyond die derzeit beste Option in dem Genre, bei dem man gut und gerne auch mal die halbe Nacht am Immposifizieren ist.”

In unserem Review zu Park Beyond kamen wir zu dem Fazit:

Entwickler Limbic Entertainment hat mit Park Beyond immer noch einiges an Arbeit vor sich, dennoch kann man die Simulation sehr gut empfehlen, wenn man weniger auf Mikro-Management abzielt und mehr Spaß beim Park bauen haben möchte.

Damit ist Park Beyond zwar noch weit weg von der Perfektion, das Bauen des eigenen Parks macht seit diesen Patch aber deutlich mehr Spaß und geht leichter von der Hand. In der Kurzfassung des Changelog heißt es:

Park Beyond ist in der vergangenen Woche nicht ganz so sanft gestartet, das zum Release mit diversen Bugs zu kämpfen hatte. Der aktuelle Patch 1.004 verschafft hier nun Abhilfe.

