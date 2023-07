Park Beyond – Patch 1.2.0 korrigiert über 100 Fehler

Auch wenn Park Beyond von Limbic Entertainment und Bandai Namco nicht ganz so optimal gestartet ist, muss man dem Entwickler eines lassen – man ist sichtlich bemüht so viele Fehler wie möglich zu beseitigen. Mit dem jüngsten Konsolen-Patch wurden über 100 weitere gefixt.

Der Patch ist seit einigen Tagen für den PC verfügbar, brauchte auf Konsolen aufgrund des Zertifizierungsprozesses jedoch etwas länger. Umso mehr lohnt nun auch das Erschaffen von aufregenden Themenparks.

Park Beyond Patch 1.2.0 Changelog

Blickt man einmal in den offiziellen Changelog, wurde an diversen Stellen nachgebessert, darunter in den Missionen und den Sandbox Maps, im Coaster Editor, beim Platzieren von Objekten, Wegen und Attraktionen, beim UI, den Visuals und der Performance. Gefühlt läuft Park Beyond inzwischen deutlich runter als noch zum Launch.

Ein besonderes Augenmerk legte man diesmal auf den Coaster-Editor, bei dem folgende Korrekturen umgesetzt wurden:

Fahrsimulation und Kollisionen wurden deterministischer gestaltet

Durch das Entfernen des Achterbahnmoduls wird nun auch Gelände entfernt

Das Testmenü wird jetzt erweitert, ohne dass der Fokus darauf liegt, wenn ein Unfall passiert

Problem behoben, bei dem Fahrknoten außerhalb des Fahreditors und in der Fahrkamera sichtbar waren

Problem behoben, bei dem das Knotenanpassungs-Widget (Pfeile beim Drehen von Spuren angezeigt) in einigen Fällen über dem falschen Knoten angezeigt wurde.

Das unendliche Rollen, wenn eine Spur an einer anderen einrastet, wurde behoben

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Löschen euer Vorschauspur, während sie an einem Knoten eingerastet war, dazu führte, dass man im Einrastmodus hängen blieben und man unter anderem daran gehindert wurden, Knoten anzupassen

Die Aktion zum Abbrechen der Anpassung (z. B. Starten eines Moduls und RMB bei gedrückter LMB) wurde korrigiert, um den Ausgangszustand ordnungsgemäß wiederherzustellen

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das letzte Gleisnetz normalerweise stark verkleinert wurde

Die Platzierung der Fahrspur wurde so geändert, dass sie nicht durch Landschaftsobjekte blockiert wird (zuvor waren es nur Laub- und Biomnetze, aber jetzt sind modulare Landschaften und Landschaftsobjekte enthalten).

Fehlerbehebung beim Fahrtest-Tooltip

vollständiger Changelog unter diesem Link.

Damit kann man Park Beyond nun eine echte Chance geben, das sich mit den kommenden DLCs kontinuierlich weiterentwickeln wird. Bis zum Sommer 2024 sind hier bereits neue Inhalte geplant, einschließlich eines Pac-Man DLC, neue Biomen, Unmengen an Assets für die Parks und vieles mehr.

In unserem Review zu Park Beyond kamen wir zu dem Fazit, dass Park Beyond die derzeit beste Option in dem Genre ist, bei dem man gut und gerne auch mal die halbe Nacht am Immposifizieren ist.