Park Beyond – So viel Kreativität ist möglich, neuer Trailer

Tausende von Objekten, die in verschiedene Themenbereiche aufgeteilt sind, wie z. B. ein Western-Thema, ein Da-Vinci-Thema oder Candyville, ermöglichen es den Spielenden ganze Themenbezirke in ihrem Park zu gestalten oder beliebige Elemente für eine nahezu unendliche Anzahl von Möglichkeiten zu mischen und anzupassen.

Der neue Trailer zeigt die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, durch die ein vollständig personalisierter Park geschaffen werden kann. Beim Konstruieren der Fahrgeschäfte für ihre Parks werden die Fans feststellen, dass in Park Beyond dank Impossification nichts unmöglich ist: ein Konzept, bei dem Technologie, Geld und Schwerkraft keine unüberwindbaren Hindernisse darstellen.

