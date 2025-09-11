Patent statt Pokéball: Nintendo zieht neue Waffen gegen Palworld

Nintendo hat sich in den USA gleich zwei neue Patente gesichert, die nicht nur an Pokémon erinnern, sondern auch perfekt in die laufende Auseinandersetzung mit Palworld-Entwickler PocketPair passen.

Wie Gamesfray berichtet, trägt eines der Patente die denkbar trockene Beschreibung: „Einen Nebencharakter erscheinen lassen und einen Kampf zwischen diesem und einem Gegner steuern.“ Wer dabei sofort an ein klassisches Pokémon-Duell denkt, liegt vermutlich richtig. Das zweite Patent behandelt die Mechanik, Spielfiguren auf „Objekten“ reiten zu lassen, ebenfalls eine Funktion, die Palworlds Monsterreiten erstaunlich nah kommt.

Beide Patente wirken wie maßgeschneiderte Munition in Nintendos juristischem Feldzug gegen PocketPair, der seit Monaten Schlagzeilen macht.

Mehr als nur ein Ärgernis

Spielmechaniken zu patentieren sorgt in der Branche regelmäßig für Kritik. Doch laut IP-Anwalt Kirk Sigmon ist der aktuelle Fall ein besonders schiefes Kapitel. Gegenüber PC Gamer spricht er von einem „peinlichen Versagen des US-Patentsystems“. Sein Vorwurf: Das Patentamt (USPTO) habe die Einreichungen praktisch durchgewunken, ohne die inhaltliche Tragweite ernsthaft zu prüfen. Dadurch entstünden Rechte, die eigentlich nie hätten erteilt werden dürfen. Für kleinere Studios bedeutet das: Rechtsunsicherheit und die ständige Drohung kostspieliger Klagen.

Dass Nintendo juristisch gegen PocketPair und Palworld vorgeht, ist nichts Neues. Schon im Sommer hieß es, man habe bestehende Patente angepasst, um die eigenen Argumente zu stützen. Die neuen Eintragungen verstärken jedoch einen Trend. Patente werden zunehmend als taktische Waffe eingesetzt, nicht als Schutz originärer Ideen. Das Problem daran: Sie können im Zweifel auch auf ganz andere Spiele angewendet werden – vom Indie-RPG bis zum AAA-MMO.

Ein System mit Schieflage

Für Sigmon ist das eigentliche Problem weniger Nintendo selbst, sondern der Präzedenzfall. Denn wenn derartige Patente durchrutschen, öffnen sie Tür und Tor für eine Patent-Strategie, die vor allem Großkonzernen nützt. Zwar besteht die Möglichkeit, dass ein sogenanntes Inter-Partes-Review die Zulassungen nachträglich kippt. Doch wer sich auf die Gründlichkeit des USPTO verlässt, dürfte enttäuscht werden.

Die Botschaft an Entwickler ist eindeutig. Auch vermeintlich simple Spielideen sind nicht mehr selbstverständlich frei nutzbar. Für große Publisher mag das eine zusätzliche Absicherung sein, für die Branche als Ganzes bedeutet es mehr Unsicherheit und weniger Raum für Kreativität.

Am Freitag dürfte Nintendo auf seiner Direct allerdings lieber wieder über neue Spiele sprechen. Die Frage ist nur: Wie viele dieser Spiele künftig noch frei entwickelt werden können, wenn Mechaniken selbst unter Patentschutz stehen.