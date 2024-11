Path of Exile 2: Gameplay Walkthrough mit Shuhei Yoshida

Path of Exile 2 erscheint am 06. Dezember 2024 .

Ein neues Video zu Path of Exile 2 mit dem legendären Shuhei Yoshida gibt heute spannende Einblicke in die kommende Fortsetzung von Grinding Gear Games’ beliebtem Action-RPG. Der Entwickler führt gemeinsam mit Shuhei Yoshida, einem langjährigen Fan und Sony Interactive Entertainment-Veteran, durch die neuen Features des Spiels.

