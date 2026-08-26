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Path of Exile 2: Release am 11. Dezember mit dem Duellanten

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Path of Exile 2 erscheint am 11. Dezember als Free-to-Play 1.0. Alle Infos zum neuen Duellanten und den finalen Kampagnen-Akten im Überblick.

Patch Of Exile

Grinding Gear Games bringt „Path of Exile 2“ am 11. Dezember final als Version 1.0 an den Start. Mit dabei sind die letzten Story-Akte und der Duellant als neue Nahkampf-Klasse. Das Spiel wechselt direkt in die Free-to-Play-Phase. Das Warten hat ein Ende.

Der Duellant fordert seinen Tribut

Im neuen Trailer wird die Marschrichtung des Duellanten sofort klar: „In der Arena wird man Zeuge von Ruhm. Doch in der Welt nimmt man ihn sich. Ich werde mir nehmen, was mir zusteht.“

Kein hohes Gerede. Reine Kampflust.

Als erste reine Schwert-Klasse schließt er eine spürbare Lücke im Kader. Mit der Kombination aus Schwert und Schild setzt der Duellant auf schnelle, aggressive Angriffe und gezielte Kontrolle. Seine Vorgeschichte passt zum harten Ton: Aufgewachsen in den Slums, gehärtet im Sand der Arena, kämpft er nach dem Fall von Oriath für diejenigen, die sich nicht selbst verteidigen können. Das bisher gezeigte Gameplay wirkt extrem flüssig. Das Tempo stimmt.

Vollversion mit kompletter Story

Neben dem Duellanten bringt das 1.0-Update die verbleibenden Kampagnen-Akte mit. Damit ist die Story zum Launch endlich komplett. Wer sich vorab registriert, schaltet gemeinsam mit der Community kosmetische Belohnungen frei.

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Der 1.0-Release setzt ein starkes Zeichen für das Genre. Der Duellant bringt frische Dynamik ins Nahkampf-System und das Free-to-Play-Modell bleibt fair. Der Termin im Dezember sitzt.

Passt der aggressive Spielstil des Duellanten in eure Launch-Planung oder bleibt ihr bei eurem bisherigen Wunsch-Build?

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