Path of Exile 2: The Last of the Druids startet mit kostenlosem Free Weekend

Grinding Gear Games bringt die Welt von Wraeclast zurück ins Chaos. Mit Path of Exile 2: The Last of the Druids erwartet Spieler ab dem 12. Dezember ein Wochenende voller neuer Spielmechaniken, mächtiger Gegner und tiefgehender Charakterentwicklung – kostenlos auf PC, Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store bis zum 15. Dezember.

Wer schon lange auf frische Herausforderungen hofft, bekommt hier das volle Paket: Druiden-Fähigkeiten, eine neue Liga-Mechanik zum Dungeon-Crafting und ein Endgegner, der es in sich hat.

Druide zwischen Tier und Magie

Im Zentrum steht der Druide, der sich in Wolf, Bär oder Wyvern verwandeln kann. Jede Gestalt bringt einzigartige Spielstile: der Wolf entfesselt Alphatier-Kräfte und kontrolliert Minions, der Bär sammelt Wut für brutale Angriffe, die Wyvern schwebt über dem Schlachtfeld und nutzt Luftangriffe und Blitze.

In menschlicher Form beherrscht der Druide Elemente wie Erde und Sturm und kann Spell Totems platzieren, die automatisch Zauber wirken. Auf Wunsch kann er sich weiterentwickeln: zum Schamanen, der mit Wut verheerende Elementarzauber entfesselt, oder zum Orakel, das Angriffe voraussieht und auf zukünftige Bewegungen reagiert. Mehr als 130 zusätzliche passive Fähigkeiten stehen nach dem Aufstieg bereit, für noch vielfältigere Build-Optionen.

Neue Liga, Crafting und Endgame

Die Fate of the Vaal-Liga erweitert das Endgame massiv. Spieler können Tempel bauen, den Royal Architect herausfordern und Atziri als neuen Pinnacle-Boss bezwingen. Mit neuen Vaal-Crafting-Mechanismen wie Juatalotlis Triumph oder Kisharas Acquisition lassen sich verdorbene Items manipulieren.

Über 30 neue Support Gems erweitern das Arsenal, der passive Baum wurde um über 250 Fähigkeiten ergänzt. Gleichzeitig wurden Monster- und Loot-Balancen, Delirium Fog, Performance und Multithreading optimiert – für stabilere Framerates, besonders auf Konsolen.

Endgame-Content und Belohnungen

Die Abyssals bleiben fester Bestandteil des Endgames. Wer die neuen Tafeln meistert und den Arbiter of Ash besiegt, kann seltene Items und neue Belohnungen sichern. Atziris Rule, ein neuer Stab, verstärkt verdorbene Gems und verändert den Kampf dynamisch durch Spiegel-Effekte auf dem Schlachtfeld. Das Free Weekend ist also die perfekte Gelegenheit, alles ohne Risiko auszuprobieren und die Vielfalt des neuen Druiden zu entdecken.

Path of Exile 2: The Last of the Druids zeigt, wie Grinding Gear Games alte Stärken mit neuen Mechaniken verbindet und Endgame-Inhalte sinnvoll erweitert. Spieler:innen bekommen nicht nur mehr Kontrolle über ihren Druiden, sondern auch eine frische Perspektive auf die Vaal-Zivilisation und die Macht der Naturmagie.

Wer wagt, sich der Corruption zu stellen und den Druiden in all seinen Facetten zu erleben?