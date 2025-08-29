Path of Exile 2: The Third Edict startet mit Free Weekend und neuer Liga

Grinding Gear Games hat heute Path of Exile 2: The Third Edict veröffentlicht und direkt ein Free Weekend gestartet. Für viele Fans ist das die erste Chance, ohne Early-Access-Key in den Nachfolger einzusteigen, und zwar plattformübergreifend auf PC, Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store.

Kostenloser Einstieg mit Extras

Wer zwischen dem 29. August um 22 Uhr und dem 1. September um 22 Uhr einsteigt, kann nicht nur das Spiel antesten, sondern sich auch exklusive Kosmetika verdienen. Schon frühe Fortschritte in Akt 1 belohnen mit Gegenständen wie der Exile’s Hood, einem Exile’s Staff oder einem speziellen Cloak-Back-Attachment.

Dazu kommen Twitch-Drops und Discord-Aktionen, die Fans zur Veröffentlichung bei Laune halten. Vom Clam Stash Skin bis zum Storm of Valako Portal gibt es jede Menge digitale Goodies, die an klare Bedingungen geknüpft sind – etwa drei Stunden Streams schauen oder einen Quest-Tab in Discord abschließen. Besonders spannend ist ein neues Twitch-Chat-Abzeichen in Form des Chaos Orb, das die Community-Streams noch lebhafter machen dürfte.

The Third Edict bringt echte Neuerungen

Abseits der Belohnungen steckt im Update Substanz. Mit Akt 4, dem Karui Archipelago erweitern acht Inseln und mehr als 16 Gebiete die Spielwelt, inklusive über 100 neuen Monstern und zwölf Bosskämpfen. Statt der früheren Schwierigkeitsgrade führt Grinding Gear Games außerdem Mini-Akte als Zwischenspiele ein, die den Übergang zum Endgame geschmeidiger machen sollen.

Herzstück ist die Abyssal-Liga, die nicht nur neue Monster und einen Pinnacle Boss bereithält, sondern auch exklusive Crafting-Mechaniken. Dazu kommt das überarbeitete Support-Gem-System mit mehrstufigen Gems und 40 sogenannten Lineage-Supports, eine klare Einladung für alle, die komplexe Builds lieben.

Auch das Endgame wächst: 25 neue Maps, Uber-Varianten von Bossen und ein asynchrones Handelssystem, das endlich Käufe ermöglicht, ohne dass Verkäufer online sein müssen. Viele Komfortfunktionen wie Sprint, Crafting-Anpassungen und Balance-Updates runden das Gesamtpaket ab.

Warum das Free Weekend wichtig ist

Für Grinding Gear Games ist dieses Wochenende mehr als nur ein Marketing-Stunt. Es ist ein Test, wie Path of Exile 2 bei einer breiten Spielerschaft ankommt, jenseits der eingefleischten Fans. Wer bisher gezögert hat, bekommt hier einen echten Vorgeschmack auf das, was das Action-RPG langfristig bieten will: mehr Tiefe, bessere Zugänglichkeit und gleichzeitig die Härte, für die die Serie bekannt ist.

Die Frage ist nur: Wird das Free Weekend reichen, um neue Spieler dauerhaft zu binden – oder bleibt es bei einem kurzen Hype?