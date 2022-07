Bei bis zu 200 Spielern pro Server lauert immer Gefahr um die Ecke, so dass man sich einer Gruppe abschließen sollte, um seine Überlebenschancen zu verbessern. Oder man schließt sich einem Clan aus Dutzenden anderen Spielern an, um zu chatten und sein nächstes großes Abenteuer gemeinsam zu koordinieren.

Path of Titans ist ein Open-World-Dinosaurier-Sandbox-MMO-Abenteuer, das über 25 Dinosaurierspezies verspricht, die die Reiche der Titanen bewohnen. Dazu setzt man auf realistischen Grafiken, über 100.000 Variationen an kosmetischen Skins, einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten für jede Dinosaurier-Unterart und vieles mehr.

Alderon Games bringt ihr Dinosaurier MMO Path of Titans auf PlayStation, Xbox und den PC heraus, die hierzu einen Beta Test angekündigt haben. Dieser startet noch in diesem Juli.

