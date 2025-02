Pathfinder: Wrath Of The Righteous – PS5 Pro-Support im neuesten Patch

Mit dieser umfangreichen Aktualisierung ist Pathfinder: Wrath of the Righteous auf der PS5 Pro nun besser denn je. Ob durch die technische Verbesserung der Bildqualität, die Optimierung der Performance oder die vielen Gameplay-Feinjustierungen – Spieler dürfen sich auf ein noch beeindruckenderes Abenteuer freuen.

Owlcat Games hat zudem visuelle Updates hinzugefügt, die das Spiel noch lebendiger machen. Die neue Animation für Seelah, die versucht, Anevia aus den Felsen zu retten, sorgt für mehr Intensität in den Szenen. Ebenso wurde die Zwischensequenz des Minotaurus im Kampf um das Herz des Verteidigers verbessert, was den epischen Kampf noch packender macht.

Auch für die Charakterentwicklung gibt es einige Änderungen. So verliert der Bloodseeker jetzt korrekt seine Blutrauschboni, wenn der Archetyp gewechselt wird. Die Benutzeroberfläche des Spiels wurde ebenfalls verbessert, um das Spielerlebnis zu verfeinern – so etwa die Fehlerbehebung im Verbrauchsgegenstände-Menü nach einem Kampf und die Korrektur von Texten und Tooltips.

Auch der Kreuzzugsmodus wurde einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Alchemisten verursachen jetzt Feuerschaden statt Eisschaden mit ihren Bomben, was das Gameplay deutlich dynamischer macht. Außerdem können sie jetzt Armbrüste verwenden. Wasserelementare und beschworene Wölfe erhalten einen Boost in ihrer Schadenswirkung, wodurch Kämpfe noch abwechslungsreicher werden.

Neben der PS5 Pro-Unterstützung bringt das Update auch eine Vielzahl von Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die das Spielerlebnis weiter optimieren. Ein besonders erwähnenswerter Fix betrifft das Verhalten der Gefährten: Ein Fehler, bei dem diese nach dem Verlassen der Winterson-Kampagne auf das Dach des Hauses des Anführers springen konnten, wurde behoben. Auch das Problem, dass der mythische Pfad des Schwarms in Drezen blockiert war, nach der Absorption von Gesmerha, gehört nun der Vergangenheit an.

Das Rollenspiel-Epos Pathfinder: Wrath of the Righteous hat mit dem neuesten Update eine bedeutende Verbesserung erhalten. Owlcat Games hat die lang erwartete PS5 Pro-Unterstützung implementiert, die dem Spiel nun zwei neue Grafikmodi bietet: den Qualitätsmodus und den Leistungsmodus. Diese Neuerungen bringen ein unvergleichliches visuelles Erlebnis und optimieren die Performance, was das ohnehin schon beeindruckende Spiel noch intensiver und flüssiger macht.

