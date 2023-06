PayDay 3 erscheint im September, erstes Gameplay online

PayDay 3 erscheint am 21. September. Vorbesteller der Gold- und Silver Edition erhalten einen früheren Zugriff am 18. September.

Jeder Heist kann mit Stil und Eleganz verübt werden, wie in Ocean’s Eleven, oder man misst mit den Sicherheitsdiensten, wie in HEAT. Jeder Spieldurchgang ist einzigartig, voller Action und Spannung.

Die Spieler können in PayDay 3 ihrer Gier völlig freuen Lauf lassen, denen hierzu ein umfassendes Arsenal an Waffen, Cosmetics und allerhand Gadgets zur Verfügung stehen, mit denen man sich einen Namen in der Stadt machen kann. Es liegt ganz beim Spieler, seine Ausrüstung, seine Fähigkeiten und seinen Ansatz zu wählen, denn jeder Raubüberfall wird anders ablaufen, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft.

Zu diesem heißt es: „Leoparden können ihren Platz nicht wechseln“, und dank jahrelanger Erfahrung und eines mysteriösen neuen Spielers in der kriminellen Unterwelt gerät man schnell in die Hände der ersten lukrativen Raubüberfälle und hinterlässt eine explosive Visitenkarte beim Sicherheitsdienst der Stadt und der Polizeikräfte.

Die Gang versammelt sich nach vielen Jahren in New York, dem Big Apple, um ihren bis dato größten Raubzug zu begehen. Die Stadt bietet nahezu unendliche Möglichkeiten, aber auch eine neue Bedrohung taucht auf, welche die Illusion eines friedlichen Lebens auf der „richtigen“ Seite des Gesetzes zunicht macht.

