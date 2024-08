PayDay 3: Großes Sommer-Update & neuer DLC stehen an

In der neuesten Aktualisierung von Payday 3 wartet ein brandneuer, kostenloser Heist auf die Spieler: der Diamond District. Darin taucht die Gang in die aufregende Welt der Juwelierläden ein, späht sie aus und stiehlt so viele Diamanten wie möglich, bevor sie sicher entkommen. Dieser Heist bringt spannende neue Elemente ins Spiel und fordert erneut strategisches Denken und eine gute Vorausplanung.

