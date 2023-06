PayDay 3 – Leak sagt baldigen Release voraus

War es über Jahre recht still um die Entwicklung von PayDay 3, könnte der Release nun schon in greifbarer Nähe sein. Ein bekannter Leaker sagt jedenfalls voraus, dass PayDay 3 in diesem September erscheint.

Demnach planen Starbreeze und Overkill Software eine Veröffentlichung am 21. September. Dieses Datum hat man wohl aus irgendeiner Store-Datenbank, auch wenn dieser noch nicht offiziell bestätigt ist.

Zuletzt bestätigte man lediglich dass PayDay 3 in diesem Jahr erscheinen wird und die Entwicklung wie geplant verläuft.

„Ich bin wirklich aufgeregt, mehr darüber zu erzählen, aber das können wir hier nicht. Wir haben noch keine weiteren Informationen veröffentlicht, außer dass wir sie 2023 veröffentlichen werden, aber wir werden es tun und es wird eine Menge Spaß machen“.

Die Premiere des Titels könnte auf dem Summer Game Fest am morgigen Donnerstag stattfinden, die mit ersten Gameplay-Szenen einher geht.

PAYDAY 3 | Release Date: September 21, 2023 pic.twitter.com/qGi6DU93U8 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 6, 2023

Über das Spiel heißt es bisher, dass PayDay 3 mehrere Jahre nach den Ereignissen von PayDay 2 spielt, in denen sich die Gang von ihrem kriminellen Leben zurückgezogen hat, um ihre lukrative Beute zu genießen. Die Welt ist nun im digitalen Zeitalter angekommen, in dem Softwaregiganten, Kryptowährungen, Massenüberwachung und das Dark Web alle eine Rolle bei den neuen Gadgets, Herausforderungen und Möglichkeiten der Gang spielen. Dadurch werden die Missionen in PayDay 3 komplexer und abwechslungsreicher.

Erneut schlüpft man in die Schuhe der PayDay-Gang, zieht den Neid der Kollegen auf sich und wird zum Albtraum der Strafverfolgung, wohin man auch geht. Einige Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft der Crew über Washington DC versammelt man sich also erneut, um mit der Bedrohung fertig zu werden, die sie aus dem Vorruhestand gerissen hat.