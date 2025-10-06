PayDay 3: Offline-Modus offiziell gestrichen – Starbreeze spricht von „nicht machbar“

Nach der Absage von Project Baxter folgt die nächste schlechte Nachricht für Fans von PayDay 3. Der lang ersehnte Offline-Modus ist endgültig vom Tisch. Laut General Manager Jonas Skantz sei das Feature „nicht machbar“ – zumindest nicht mit dem aktuellen technischen Rahmen und der neuen Entwicklungsstrategie von Starbreeze.

Offline-Modus? Nicht mehr realistisch

In einem Livestream erklärte Skantz gemeinsam mit Community Managerin Elisabeth Elvestad, dass das Team die Idee zwar ernsthaft verfolgt habe, die Umsetzung aber „nicht mit dem künftigen Kurs des Spiels vereinbar“ sei. Der Grund: zu wenig Personal, zu viel technischer Aufwand und ein Backend, das auf permanente Online-Verbindung ausgelegt ist.

„Wir haben eine begrenzte Anzahl an Leuten und wollen sie auf die wichtigsten Dinge konzentrieren – Fortschritt, Kernsysteme und Gameplay-Loops“, so Skantz. „Unser aktuelles Update-Modell macht es sehr aufwendig, Client-Updates auszurollen. Das dauert oft Wochen. Ein Offline-Modus würde das noch komplizierter machen.“

Fragwürdige Prioritäten nach Layoffs

Die Begründung, man habe zu wenig Personal, wirkt angesichts der jüngsten Entlassungen bei Starbreeze fast schon zynisch. Erst kürzlich hatte das Studio bestätigt, das D&D-Projekt Baxter einzustellen und die verbliebenen Entwickler auf die PayDay-Marke zu konzentrieren. Offenbar reicht selbst das nicht, um einen Offline-Modus zu stemmen.

Technisch ist die Entscheidung nachvollziehbar, denn PayDay 3 basiert stark auf serverseitigen Prozessen, selbst im Solo-Spiel. Doch sie sendet ein deutliches Signal: Starbreeze priorisiert Geschwindigkeit und Backend-Kontrolle über Spielerfreiheit.

Fokus auf Backend statt Spielerwunsch

Laut Skantz wolle man künftig flexibler auf Feedback reagieren und Änderungen direkt über das Backend ausrollen, um Balancing-Probleme oder Bugs schneller zu beheben. Der Preis dafür ist, dass PayDay 3 dauerhaft online bleiben muss, selbst für jene, die einfach nur allein rauben wollen.

Die Entscheidung mag aus Entwicklersicht pragmatisch sein, ist aber für Spieler ein herber Rückschlag. Nach einem schwierigen Launch, Kommunikationspannen und der Baxter-Streichung verliert PayDay 3 erneut Vertrauen. Starbreeze spricht von „Fokus und Effizienz“ – viele Fans hören nur: „Offline? Gibt’s nicht.“