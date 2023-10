PayDay 3 Serverprobleme behoben, neuer Meilenstein erreicht

Die anfänglichen Serverprobleme von PayDay 3 halten den KoOp-Shooter nicht davon, erfolgreich zu sein. Diese hat man inzwischen überwunden und feiert einen neuen Meilenstein.

In einem neuen Update von Starbreeze CEO Tobias Sjogren schreibt dieser, dass man den Spielern für ihre Geduld dankt, die trotz der anfänglichen Probleme durchgehalten haben.

„In erster Linie möchte ich unseren Spielern für die Geduld danken, die sie uns gezeigt haben. Unsere Community ist der Motor, der sowohl unsere Spiele als auch unser Unternehmen vorantreibt. Ich muss nicht wirklich wiederholen, dass dies nicht der Start war, den wir wollten, aber gleichzeitig ist unser Geschäftsmodell ein Marathon und kein Sprint, und wir werden Payday 3 unermüdlich weiter ausbauen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen Mehrwert für unsere Spieler.“

3 Millionen PayDay-Spieler

Den umgehenden Support honorieren die Spieler mit einem neuen Meilenstein. Laut Starbreeze konnte man bereits über 3 Millionen Spieler mit PayDay 3 erreichen, was ein unglaublicher Erfolg für den Entwickler ist. Auf dem Spiel ruhten zudem alle Hoffnungen, nachdem Starbreeze bis vor Kurzem noch dabei, die finanziellen Probleme zu überwinden.

In Zukunft kann man sich auf viele neue Features und Inhalte in PayDay 3 freuen. Ab dem kommenden Winter erscheinen der Boys in Blue-DLC (Frühjahr), The Land of the Free-DLC (Sommer) und der Fear and Greed-DLC (Herbst). Dies entlang saisonaler Event, neue spielbare Charakteren, neue Skills, neue Waffen, allgemeine Verbesserungen und das Upgrade auf die Unreal Engine 5.

Schon jetzt bietet PayDay 3 8 packende Heists und sechs spielbare Charaktere, darunter die ursprüngliche Bande der Gangster (Dallas, Hoxton, Wolf und Chains) sowie zwei weibliche Charaktere (Pearl und Joy).