PayDay 3 – So hat sich das Spiel weiterentwickelt

„Ein wichtiger Grund dafür ist, dass New York einfach die Hauptstadt des Kapitalismus ist“, so Häll-Penninger weter. „Einen Raubüberfall mit seinen Freunden und all die Wolkenkratzer um sich herum, die gelben Taxis, mehr Fußgänger und mehr Verkehr, das ist einfach ein sehr wichtiger Teil, um das Erlebnis im Allgemeinen zu verbessern.“

Als neuen Schauplatz in PayDay 3 hat man sich New York ausgesucht, was ebenfalls nicht wahllos passiert, sondern weil es das Zentrum des Geldes ist.

Neben dem Stealth-Ansatz, den man auch weiterhin verfolgt, gibt es in Payday 3 nun auch so etwas wie Suche, bei dem zum Beispiel die Wachen viel misstrauischer sind. Ebenfalls zurückkehren wird das Verhandungs-Feature, um Teamkameraden freizukaufen.

