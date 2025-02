PayDay 3: Starbreeze meldet massive Verluste – doch der Optimismus bleibt

Zusätzlich kündigte das Studio Crossover-Events mit Titeln wie PUBG: Battlegrounds und Roblox an, um das PayDay-Erlebnis in andere Spiele zu transportieren und neue Zielgruppen zu erreichen. Ob diese Maßnahmen ausreichen, um den Abwärtstrend umzukehren, bleibt abzuwarten.

Doch Starbreeze gibt sich nicht geschlagen. Der Entwickler setzt auf Partnerschaften und eine aggressive Expansionsstrategie, um die Spielerbasis wieder zu vergrößern. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Integration von PayDay 3 in PlayStation Plus , wodurch das Spiel im Februar für alle Abonnenten kostenlos verfügbar ist. Laut Starbreeze sei dies eine „unglaubliche Gelegenheit“, Millionen von Spielern das Spiel in seiner verbesserten Form präsentieren zu können.

Starbreeze steckt in der Krise – zumindest finanziell. Der Entwickler von PayDay 3 hat in seinem jüngsten Finanzbericht einen erheblichen Verlust für das vergangene Jahr eingeräumt. Doch trotz der mageren Zahlen und der schwächelnden Performance des Spiels bleibt das Studio optimistisch: Kooperationen, Partnerschaften und künftige Projekte sollen das Ruder herumreißen.

