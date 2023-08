PayDay 3 startet mit so vielen Heists, Shooter auch für Neulinge geeignet

Generell gibt nie nur einen Weg, um einen Heist erfolgreich abzuschließen, denn insbesondere im KoOp-Modus können verschiedene Spieler grundsätzlich an verschiedene Orte gehen und ihr eigenes Ding machen. Zuvor war es so, dass es bestimmte Abläufe in immer der gleichen Reihenfolge gab.

Dies soll den Effekt haben, dass Überfälle nicht sofort oder schnell scheitern, nur weil ein Team-Mitglied nicht mehr an Bord ist. Weitere Änderungen gibt es auch bei der Unmask-Erfahrung, also wenn man im reinen Stealth-Modus unterwegs und einen Überfall komplett unerkannt durchführt.

Früher waren Überfälle vor allem für Neulinge oftmals ein Rätsel, wenn man ein Szenario betrat und sofort selbst als Geisel genommen wurde. Diesen Aspekt federt man nun etwas ab und wird nicht sofort in Gewahrsam genommen. Stattdessen wird man in einigen Sicherheitsbereichen nach draußen geführt und kann es noch einmal versuchen.

