PC frisst Konsole: Werden PlayStation und Xbox nur noch Anhängsel von Steam?

Die Gaming-Landschaft verändert sich schneller, als es den großen Konsolenherstellern lieb sein kann. Während der PC so zugänglich, portabel und flexibel wird wie nie zuvor, kämpfen PlayStation und Xbox darum, ihre traditionelle Rolle im Wohnzimmer zu rechtfertigen.

Die jüngste Diskussion bei IGN Next-Gen Console Watch spricht es offen aus. Die Branche wandert Richtung PC, und zwar mit Karacho. Microsoft hat dies erkannt, während Sony und Nintendo mit Abschottung reagieren.

Ein offenes Ökosystem setzt alte Strukturen unter Druck

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, hat kürzlich ausgesprochen, was viele längst beobachten: Das Wachstum findet auf dem PC statt. Nicht, weil plötzlich jeder seinen Gaming-Tower liebt, sondern weil das Ökosystem offen, dynamisch und unfassbar flexibel ist.

Genregrenzen lösen sich auf. RPG-Epen wie Baldur’s Gate 3 oder Taktikschwergewichte wie Civilization funktionieren heute problemlos auf Konsolen, und PC-Fans greifen immer häufiger zu Gamepads. Die alte Annahme „PC = Nerds / Konsole = Wohnzimmer“ wirkt inzwischen wie ein Relikt aus einer vergangenen Epoche.

Die Konsolen reagieren darauf, oder versuchen es zumindest. Sony veröffentlicht immer mehr First-Party-Titel auf dem PC und experimentiert mit eigener PC-Hardware. Microsoft dagegen bewegt sich zielstrebig auf einen echten Hybrid zu: Eine Xbox Next, die gleichzeitig eine Windows-Maschine ist, ist längst nicht mehr nur Fantasie. In dieser Welt stellt sich die Frage: Wenn die nächste Xbox ein PC ist, wozu brauchen wir dann noch eine Xbox?

Sony zwischen Abschottung und Öffnung

Sony ist der zögerlichste der großen Player. Die PlayStation lebt vom geschlossenen System, von Exklusivität, von Kontrolle. Doch diese Strategie wirkt plötzlich wie ein Klotz am Bein. Denn während Microsoft und Valve das offene Ökosystem feiern, verteidigt Sony eine Insel, die jedes Jahr ein Stück kleiner wird. Mehr PC-Releases helfen, sind aber immer noch Jahre verspätet, verglichen mit Microsofts „Day One“-Strategie.

Gleichzeitig investiert Sony in PC-Monitore, Headsets und Cloud-Angebote, will sich aber nicht klar einer Richtung verschreiben. Ein Fuß auf dem Gas, einer auf der Bremse, die übliche PlayStation-Philosophie der letzten Jahre. Ihr wahrscheinlichster Trumpf ist eine loyale Fanbasis, die garantiert, dass Sony auch in Zukunft erfolgreich bleibt.

Valve stellt die eigentliche Bedrohung dar

Inmitten dieses Wandels lauert ein Player, den Sony und Microsoft nicht gerne in ihren Präsentationen erwähnen: Valve. Mit Steam Deck und der Steam Machine, bedroht Valve genau das, was Konsolen jahrzehntelang ausmachte: Komfort. Der Gedanke, dass man einfach im Wohnzimmer sitzt, Controller an, Spiel auswählen, los geht’s, das kann der PC inzwischen auch.

Und wenn der PC genau das bietet, was Konsolen einst auszeichnete, wofür sind dann noch Konsolen da?

Nintendo spielt wie immer sein eigenes Spiel

Während all diese tektonischen Verschiebungen stattfinden, sitzt Nintendo entspannt daneben und verkauft Millionenerfolge wie am Fließband. Keine PC-Versionen, keine Hybrid-Hardware-Debatte, keine Konkurrenzangst. Nintendo produziert sein eigenes Ökosystem, und es funktioniert. Vielleicht, weil sie als Einzige wissen, dass Hardware nicht alles ist, sondern Identität.

Der Markt steht vor einer Konsolengeneration, die so fragmentiert sein könnte wie nie zuvor. Xbox wird PC, PlayStation ringt mit seiner Identität, und Nintendo bleibt Nintendo. Die Frage, die keiner laut ausspricht:

Wenn die Konsolenhersteller also nicht mehr wissen, was eine Konsole eigentlich sein soll, warum sollten Spieler es wissen?