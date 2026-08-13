Pearl Abyss visiert DokeV-Release für 2028 an und zieht Kapazitäten ab

Pearl Abyss verschiebt den Release des Open-World-Hoffnungsträgers „DokeV“ auf das zweite Halbjahr 2028 und verlagert nach dem März-Launch von Crimson Desert nun sukzessive Entwicklerkapazitäten auf das Creature-Collecting-Projekt.

Nach der internen Stabilisierung der Wartungsarbeiten soll der Fokus jetzt voll auf dem vor sieben Jahren angekündigten Titel liegen.

Kapazitätenverschiebung nach dem Crimson Desert-Launch

Nach dem Release von „Crimson“ Desert im März 2026 und rund sieben Millionen verkauften Einheiten sinkt der Ressourcenbedarf für reine Wartungspatches beim Hauptwerk. Pearl Abyss nutzt diese Konsolidierungsphase im zweiten Quartal, um frei werdende Ingenieure und Designer schrittweise in das Team von DokeV zu transferieren. Konkrete Mitarbeiterzahlen nennt das Studio in seinen Investorenunterlagen zwar nicht, bestätigt aber die Umschichtung als strategische Priorität.

Das 2019 angekündigte „DokeV“ befindet sich derzeit in der Phase der Content-Produktion und der Validierung seiner Core-Gameplay-Loops. Der Entwickler profitiert dabei von der hauseigenen Engine-Technologie und den Multiplattform-Pipelines, die während der langjährigen Arbeiten an „Crimson Desert“ aufgebaut wurden. Erste handfeste Marketingmaßnahmen mit anspielbaren Demos sind erst für die zweite Jahreshälfte 2027 angesetzt. Das kostet Zeit. Das finale Produkt ist für das zweite Halbjahr 2028 geplant.

Pearl Abyss arbeitet schlicht seine Altlasten ab. Dass DokeV erst Ende 2028 erscheint, zeigt unmissverständlich, wie sehr die extrem lange Entwicklung von „Crimson Desert“ den gesamten Studio-Fahrplan blockiert hat.

Wer auf die bunte Creature-Collector-Alternative gehofft hat, braucht Geduld bis mindestens Ende 2027, ehe überhaupt echtes Gameplay zu sehen sein wird. Technisch profitiert DokeV nun zwar von der fertigen Engine-Infrastruktur, doch der Zeitplan bleibt stramm.