Peni Parker ergänzt als vierte Kämpferin das Team „The Amazing Guardians“ in „MARVEL Tokon: Fighting Souls“ und bringt mit ihrem SP//dr-Mech eine neue strategische Ebene in den 4-gegen-4-Prügler. Die Ankündigung von Sony und Arc System Works bestätigt zudem ein dynamisches Team-Namen-System, das auf Marvel-Lore basiert und die Teamzusammenstellung belohnt.

Gadgets treffen auf interdimensionale Technik

Mit der offiziellen Vorstellung von Peni Parker steht das Team „The Amazing Guardians“ komplett. Neben Spider-Man, Ms. Marvel und Star-Lord fungiert Peni als die „Gadget-Spezialistin“ der Truppe. Da sie ihren SP//dr-Mech direkt in die Arena steuert, unterscheidet sich ihre Silhouette und Reichweite massiv von den eher humanoiden Mitstreitern wie Peter Parker.

Neu in „MARVEL Tokon: Fighting Souls“ angekündigt wurde auch die Stage „Knowhere“, die als Heimatbasis der Guardians fungiert. Ein besonders interessantes Detail für Theorie-Fans: Die Elder of the Universe „The Promoter“ (Xirena Awhina) wurde als Drahtzieherin des Turniers enthüllt, was dem Episode-Mode einen klassischen „Cosmic Stakes“-Rahmen verleiht.

Arc System Works ist bekannt für präzises Hitbox-Design. Peni Parker bricht durch den Mech-Einsatz das klassische Raster auf:

Variable Strategien: Laut Entwickler nutzt sie Tools, um „on the fly“ zu improvisieren. Das deutet auf ein Set-up-basiertes Gameplay hin (ähnlich wie man es aus Guilty Gear kennt), bei dem Peni Fallen stellt oder Projektile nutzt, um den Gegner in die Defensive zu zwingen.

Laut Entwickler nutzt sie Tools, um „on the fly“ zu improvisieren. Das deutet auf ein Set-up-basiertes Gameplay hin (ähnlich wie man es aus Guilty Gear kennt), bei dem Peni Fallen stellt oder Projektile nutzt, um den Gegner in die Defensive zu zwingen. Physische Präsenz: Als Mech-Pilotin dürfte sie eine höhere Defense oder Super-Armor-Eigenschaften besitzen, was sie zum perfekten Anker für das Team macht, wenn schnelle Charaktere wie Spider-Man unter Druck geraten.

Dynamische Lore: Das neue Team-Namen-System

Ein Feature, das in der Community oft unterschätzt wird, aber für die Immersion entscheidend ist: Das Spiel generiert nun automatisch Teamnamen basierend auf der Charakterwahl. Wählst du eine Lore-getreue Truppe, wird das vom Ring-Announcer quittiert. Das motiviert nicht nur zum Experimentieren mit den mittlerweile 12 bestätigten Charakteren, sondern zeigt auch, dass die Entwickler die Marvel-Lizenz nicht nur als Skin-Paket verstehen, sondern tief in den Comic-Wurzeln graben.

Dass das Spiel auf der EVO Japan 2026 (1. bis 3. Mai) spielbar sein wird, ist ein zusätzlicher Bonus. Arc System Works zeigt Vertrauen in das Balancing, nachdem das Feedback aus den geschlossenen Betas im letzten Jahr umgesetzt wurde. Peni Parker ist kein bloßer Reskin, sondern bringt durch den Mech-Fokus mechanische Varianz, die dem 4-vs-4-Format bisher noch etwas fehlte.

Was denkt ihr: Macht das automatische Team-Namen-System Lust auf „Themendecks“ oder stellt ihr euer Team rein nach der Tier-List zusammen?