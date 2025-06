People Can Fly stoppt Square Enix-Projekt und kündigt Umstrukturierung an

Das polnische Entwicklerstudio People Can Fly hat die Arbeiten an zwei laufenden Projekten offiziell eingestellt: dem von Square Enix finanzierten Project Gemini sowie dem VR-Projekt Project Bifrost. Wie CEO Sebastian Wojciechowski in einer Mitteilung erklärt, sei die Entscheidung nach einer „schmerzhaften, aber notwendigen Bewertung“ der finanziellen und vertraglichen Rahmenbedingungen getroffen worden.

Im Fall von Project Gemini sei der Abbruch auf das Ausbleiben eines konkreten Nachtrags zum bestehenden Verlagsvertrag mit Square Enix zurückzuführen. Dieser hätte Bedingungen für die kommenden Meilensteine klären sollen, wurde jedoch von Seiten des Publishers weder vorgelegt noch offiziell kommentiert. Eine fehlende Positionierung zur Fortführung oder Beendigung des Projekts habe laut Wojciechowski letztlich zur Einstellung geführt.

Auch Project Bifrost, ein VR-Spiel in Eigenregie, wurde aufgrund einer internen Cashflow-Analyse gestoppt. Diese ergab laut Studioleitung keine realistischen Aussichten auf eine weitere Finanzierung oder Ressourcenbereitstellung. Damit endet auch dieses Projekt vorzeitig, wobei der VR-Mark generell als schwierig und wenig ertragreich gilt.

Umstrukturierung und Entlassungen

Im Zuge der beiden Projektabbrüche plant People Can Fly eine umfassende Umstrukturierung innerhalb des Studios. Dazu gehören auch personelle Einschnitte. Wie viele Mitarbeiter konkret betroffen sind, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

„Wir müssen uns als Studio deutlich verkleinern“, so Wojciechowski weiter. In seiner Mitteilung äußert er Bedauern über die Entwicklung und bedankt sich ausdrücklich bei den Teams, die an beiden Titeln gearbeitet haben.

Weitere Projekte laufen weiter

Ungeachtet der aktuellen Kürzungen ist People Can Fly weiterhin an zwei größeren Produktionen beteiligt: Gears of War: E-Day, das in Zusammenarbeit mit The Coalition entsteht, sowie Project Delta, ein Spiel in Kooperation mit Sony PlayStation. Beide Projekte wurden in der Mitteilung nicht weiter thematisiert und scheinen nach aktuellem Stand nicht betroffen zu sein. Eine Rückmeldung von Square Enix zum Stand von Project Gemini liegt derzeit nicht vor.

Wie sich die Umstrukturierung langfristig auf das Studio und die verbleibenden Projekte auswirkt, bleibt abzuwarten.