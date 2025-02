Perfect Dark auf der PS5? Microsofts Exklusivpolitik brennt lichterloh

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer – und wenn es um Xbox-Exklusivtitel geht, die plötzlich den Sprung auf andere Plattformen schaffen, dann steht Microsofts Strategie längst in Flammen. In den letzten Monaten hat sich der Trend massiv verstärkt: Nach Hi-Fi Rush und Sea of Thieves bahnen sich immer mehr ehemalige Exklusivtitel ihren Weg auf die PlayStation 5.

Der neueste Paukenschlag? Forza Horizon 5 wurde offiziell für die PS5 angekündigt. Kurz darauf tauchten Gerüchte über eine Remaster-Trilogie von Gears of War auf, die ebenfalls für Sonys Konsole erscheinen soll. Und als wäre das nicht genug, gibt es seit Januar Berichte, dass auch die Halo Master Chief Collection und Microsoft Flight Simulator nicht mehr nur Xbox-exklusiv bleiben.

Doch nun sorgt die nächste Bombe für Aufsehen: Das Reboot von Perfect Dark könnte ebenfalls auf mehreren Plattformen erscheinen.

Neue Hinweise deuten auf Multiplattform-Release

Ein neuer Stellenanzeige auf LinkedIn könnte den entscheidenden Hinweis liefern. Das Xbox-Studio The Initiative, das an Perfect Dark arbeitet, sucht einen Principal Graphics Engineer. Eigentlich nichts Ungewöhnliches – doch in der Stellenbeschreibung gibt es zwei besonders interessante Punkte:

„Optimierung und Skalierbarkeit der Rendering-Features für mehrere Plattformen“ „Erfahrung in Multiplattform-Entwicklung wird bevorzugt“

Kombiniert mit Phil Spencers jüngsten Aussagen, wonach „kein Spiel für eine PS5-Portierung ausgeschlossen ist“, zeichnet sich ein klares Bild ab. Selbst ein Starfield-Port für PlayStation 5 wird nach den jüngsten Entwicklungen immer wahrscheinlicher, während Perfect Dark dann ebenfalls nur eine Frage der Zeit ist.

Xbox: Der Abschied von der Hardware?

Microsoft scheint endgültig den Kurs zu verfolgen, Xbox als Marke zu etablieren – unabhängig von der eigenen Konsole. Die Unterstützung der Switch 2 mit Xbox-Spielen wurde bereits angedeutet, und mit jedem weiteren Leak wird klarer: Exklusivität ist für Microsoft nicht mehr heilig.

Ob und wann Perfect Dark tatsächlich für die PS5 erscheint, bleibt abzuwarten. Bislang muss man das Ganze noch als reine Spekulation verbuchen.