Perfect Dark – Reboot endgültig gescheitert, beinahe von Take-Two gerettet

Das Reboot von Perfect Dark stand kurz vor der Rettung durch Take-Two, scheiterte jedoch an Machtfragen. Was das über die Branche verrät.

Niklas Bender
Niklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Es hätte eine große Rückkehr werden können: Microsofts Reboot von Perfect Dark sollte das Aushängeschild für ein neues Xbox-Studio werden. Stattdessen steht nun fest, dass das Projekt endgültig gescheitert ist, trotz eines letzten Rettungsversuchs durch Branchengrößen wie Take-Two und Embracer.

Fast gerettet, aber nicht ganz

Perfect Dark war als Prestigeprojekt des 2018 gegründeten Studios The Initiative geplant. Gemeinsam mit Crystal Dynamics arbeitete man über Jahre an einem modernen Reboot der einst gefeierten N64-Marke. Doch nach fast einem halben Jahrzehnt Entwicklung zog Microsoft im Sommer den Stecker. Interne Quellen sprachen bereits 2023 von einem „rauen Zustand“ des Spiels, ein Hinweis darauf, dass Fortschritte wohl deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben.

Wie Bloomberg berichtet, war die Rettung greifbar nah. Embracer und Take-Two Interactive führten konkrete Gespräche, um das Projekt von Microsoft zu übernehmen. Take-Two zeigte Interesse, die Serie neu zu beleben und die Entwicklung zu finanzieren. Gescheitert ist der Deal letztlich an der Frage, wem die Rechte an Perfect Dark nach Release gehören würden. Beide Seiten wollten die Kontrolle, und am Ende bekam niemand sie. Das Resultat: Stellenabbau bei Crystal Dynamics und wohl das endgültige Ende des Reboots.

Was das über die Branche verrät

Der Fall Perfect Dark ist kein Einzelfall, sondern Symptom einer Branche, in der große Namen allein nicht mehr reichen. Selbst bei etablierten Marken wie Halo oder Tomb Raider ist der Weg von der Ankündigung bis zum Release voller Stolpersteine. Microsofts Entscheidung wirkt dabei weniger überraschend, wenn man den harten Sparkurs und zahlreiche Studio-Schließungen der letzten Monate betrachtet. In Zeiten, in denen selbst milliardenschwere Publisher ihre Budgets enger schnüren, ist kein Franchise automatisch sicher.

Für Spieler heißt das: Auf Joanna Darks Comeback wird man wohl noch lange warten müssen, wenn es überhaupt je kommt. Und für die Industrie zeigt sich einmal mehr, dass selbst eine starke Marke und ein großer Publisher kein Garant für ein fertiges Spiel sind. Ironischerweise war Perfect Dark ursprünglich als „Initiative“ für frischen Wind gedacht. Am Ende bleibt nur ein weiteres Beispiel dafür, wie schnell Ambitionen im Spagat zwischen Kreativität, Finanzen und Machtfragen scheitern können.

