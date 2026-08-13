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Perfekter Spagat: Marvel’s Wolverine bietet 60 FPS mit Raytracing als Standard auf der PS5

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Insomniac bestätigt für Marvel's Wolverine 60 FPS inklusive Raytracing als Standard-Modus auf der Basis-PS5. Alle Details zur Technik!

Marvels Wolverine Art

Insomniac Games bricht mit eigenen Traditionen. Im kommenden „Marvel’s Wolverine“ läuft der Performance-Modus inklusive Raytracing bei geschmeidigen 60 Bildern pro Sekunde als Voreinstellung auf der Standard-PS5.

Das Studio macht Schluss mit der nachträglichen Anpassung. Bei bisherigen Titeln wie Spider-Man lieferte das Team den Performance-RT-Modus oft erst per Patch nach oder schraubte ihn kurz vor Release zusammen. Bei „Marvel’s Wolverine“ bildeten die 60 FPS mit aktivem Raytracing von Tag eins an das Fundament der Entwicklung.

Das ist kein nettes Extra. Für ein kompromissloses Action-Spiel bedeutet dieser Schritt den entscheidenden Unterschied beim Trefferfeedback. Wer Muskeln und Krallen präzise durch Gegnermassen manövrieren will, braucht die nötige Reaktionsgeschwindigkeit. Ohne Ruckler. Punkt.

Zerfetzte Kulissen statt saubere Fassaden

Neben der Bildrate legt Insomniac den Fokus auf eine agile Umgebung. Die Reise führt weg von den Hochhaus-Schluchten New Yorks, rein in die Wildnis Kanadas und die dicht bebauten Gassen von Madripoor. Pflanzen reagieren auf Wind und Spielfiguren. Dazu kommt ein massives Zerstörungssystem für die Areal-Requisiten.

Marktstände, Tische und Holzverkleidungen fliegen während der Kämpfe physikalisch korrekt auseinander. Logan hinterlässt Chaos. Wenn der Staub nach einem Scharmützel sinkt, muss das Schlachtfeld genau so aussehen wie der Kerl, der es angerichtet hat: absolut lädiert.

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Ein Performance-Modus mit Raytracing als Standard setzt das richtige Zeichen für die aktuelle Konsolengeneration. Das zeigt Mut. Insomniac verzichtet nicht auf visuelle Effekte, um flüssige Kämpfe zu garantieren, sondern baut das gesamte Spiel um diesen Anspruch herum. Die Ankündigung sitzt.

Was wiegt für dich bei einem knallharten Slasher schwerer: die volle Ladung Partikeleffekte bei 30 FPS oder der direkte, flüssige Schlagabtausch bei 60 FPS?

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SOURCES:IGN
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