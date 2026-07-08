Permanenter Drachenflug: Spyro hebt in „A Realm Beyond“ richtig ab

Entwickler Toys for Bob macht das Fliegen im kommenden Spyro-Abenteuer „Spyro A Realm Beyond“ zur permanenten Standard-Fähigkeit. Der Release ist für das Frühjahr 2027 angesetzt.

„Spyro: A Realm Beyond“ lässt euch die speziellen Flug-Levels der alten Teile vergessen. Ihr wechselt ab sofort jederzeit nahtlos zwischen Boden-Erkundung und Luftraum. Die Entwickler Lou Studdert und Paul Yan betonten im Interview mit Kinda Funny Games, dass das kein passiver Autopilot wird.

Ihr müsst aktiv Knöpfe drücken. Sturzflüge bringen Tempo, Flügelschläge halten den Schwung, magische Ringe geben Boosts. Wer nur den Hintern hochbekommen und zugucken will, ist hier falsch. Das Gameplay verlangt vollen Einsatz.

Durch die permanente Flugfähigkeit verändern sich die Welten deutlich. Alles wird größer, geht extrem in die Vertikale und bietet mehrere Ebenen. Damit ihr da oben nicht wehrlos seid, wurde auch der Kampf angepasst. Der klassische Nahbereichs-Flammenwerfer reicht nicht mehr aus.

Spyro spuckt nun Feuerbälle auf Distanz, um Ziele im Flug zu treffen oder Lagerfeuer für Aufwinde zu entzünden. Die Entwickler haben das Spiel von Grund auf um dieses Feature herumgebaut. Kein nachträgliches Dranklatschen alter Mechaniken.

Warum es nicht Spyro 4 heißt

Der Name „Spyro: A Realm Beyond“ ist Absicht. Toys for Bob will damit Neueinsteiger nicht durch eine Vier im Titel abschrecken. Keine Hausaufgaben nötig, um hier Spaß zu haben. Trotzdem bleibt die DNA intakt. Tom Kenny kehrt als ikonische Stimme von Spyro zurück. Die Lore-Anspielungen für Veteranen sind drin, aber der Fokus liegt auf der Evolution der Reihe.

Das Studio arbeitet seit etwas mehr als zwei Jahren an dem Projekt, direkt seit dem Schritt in die Unabhängigkeit. Die über 11 Millionen verkauften Einheiten der „Spyro Reignited Trilogy“ zeigen, dass die Community Bock auf den lila Drachen hat.

Das gezeigte Konzept klingt stark. Toys for Bob weiß genau, wie man das Gefühl der alten Spiele bewahrt und trotzdem modernes Gameplay liefert. Das freie Fliegen könnte die angestaubte Formel komplett frisch aufmischen, wenn das Leveldesign mit der neuen Geschwindigkeit mithält. Bis Frühjahr 2027 ist es zwar noch hin, aber das Fundament steht bombenfest.

Was haltet ihr von der Flugmechanik? Nimmt das dem klassischen Platforming den Reiz oder ist das genau das Upgrade, das Spyro gebraucht hat?