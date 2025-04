Persona 3 Reload: Kostenlose Demo verfügbar – Zeit, die Dark Hour zu betreten

Du sitzt gemütlich auf dem Sofa, Controller in der Hand, bereit für das nächste große Rollenspiel-Abenteuer – und plötzlich öffnet sich eine Tür, von der du nicht mal wusstest, dass es sie gibt: Die Dark Hour. Klingt geheimnisvoll? Ist es auch. Und ab sofort kannst du kostenlos einen Fuß in diese andere Welt setzen, denn ATLUS hat heute völlig überraschend eine Demo zu Persona 3 Reload veröffentlicht. Und zwar überall: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam und Windows. Kein Spieler bleibt außen vor.

Das Remake des 2006 erschienenen Klassikers hat seit seiner Veröffentlichung nicht nur über eine Million Mal die Verkaufscharts gestürmt, sondern auch bewiesen, dass ein 20 Jahre altes Spiel mit der richtigen Pflege besser glänzen kann als so mancher moderne Hochglanz-Titel. Und jetzt bekommst du die Möglichkeit, gratis einzusteigen – ohne Zeitdruck, ohne Risiko. Nur du, die Dunkelheit und ein Schicksal, das größer ist als Hausaufgaben und Schulstress.

Ein Schüler, eine geheime Stunde, und sehr viele Schatten

In der Demo übernimmst du die Rolle eines Schülers, der an einer neuen Schule mehr findet als nur neue Freunde. Denn jede Nacht, wenn die Uhren stehen bleiben und die Welt in gespenstisches Grün getaucht wird, beginnt die Dark Hour. Dort triffst du auf Monster, dunkle Geheimnisse – und deine eigene innere Stärke: die Persona.

Die Demo deckt die ersten Monate des Spiels ab, inklusive des dramatischen ersten Bosskampfs. Und das Beste? Dein Fortschritt bleibt erhalten. Wer sich später für die Vollversion entscheidet, macht genau da weiter, wo die Demo endet. Kein Neuanfang nötig – nur der nächste Schritt.

Was dich erwartet – in stylisch und schicksalhaft

Eine Geschichte, die langsam eskaliert – von Schulbank zu Schattenkampf

– von Schulbank zu Schattenkampf Beziehungen, die zählen – jeder Dialog, jede Entscheidung hat Gewicht

– jeder Dialog, jede Entscheidung hat Gewicht Ein Turm voller Überraschungen – Tartarus verändert sich ständig

– Tartarus verändert sich ständig Kämpfe mit Köpfchen – Taktik ist Trumpf

– Taktik ist Trumpf Fusion mit Tiefgang – erschaffe mächtige Persona-Wesen

– erschaffe mächtige Persona-Wesen Stil, Stil, Stil – von der UI bis zum Soundtrack: alles glänzt

Ein Remake, das sich nicht mit der Vergangenheit zufrieden gibt – sondern zeigt, wie man sie besser macht. Also: Lad dir die Demo. Tauch ein. Und finde heraus, was zwischen Mitternacht und Albtraum wirklich geschieht. Die Dark Hour wartet nicht.