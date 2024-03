Persona 3 Reload: Expansion Pass & Bonus-Episode angekündigt

Als Aigis resien Spieler durch den Abgrund der Zeit, nehmen neue Herausforderungen an und entdecke die Ursache dieses seltsamen Schicksals und die Wahrheit darüber, was an diesem Tag passiert ist.

Mit den Zusatzinhalten können Persona 3 Fans noch tiefer in die Welt von Persona 3 Reload eintauchen und sich mit neuen Outfits, neuer Hintergrundmusik und dem erweiterten Story-Inhaltsszenario „Episode Aigis: The Answer“ auseinandersetzen.

