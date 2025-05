Persona 5: The Phantom X – Kommt der umstrittene Gacha-Ableger bald auf PS5?

Was passiert, wenn man eines der stilvollsten Rollenspiele der letzten Dekade nimmt, es in ein Free-to-Play-Modell presst und dann auch noch ein Energiesystem einführt? Richtig, es entsteht Persona 5: The Phantom X – der wohl umstrittenste Spin-off der gefeierten Reihe. Und dieser könnte schon bald weltweit auf der PlayStation 5 erscheinen.

PS5-Version so gut wie bestätigt

Letztes Jahr eroberte Persona: The Phantom X bereits weite Teile Asiens. Nun mehren sich die Hinweise, dass Atlus und SEGA demnächst eine internationale Ankündigung nachlegen. Auf den offiziellen Kanälen von Atlus West wurde ein mysteriöser Post mit einem Eulen-Emoji veröffentlicht – ein klarer Hinweis auf Lufel, die putzig-geheimnisvolle Eulenfigur aus The Phantom X, die in der Rolle von Maskottchen Morgana auftritt. Ein Livestream, der für Ende dieser Woche angekündigt wurde, soll weitere Details liefern.

Doch das ist längst nicht alles. Laut SEGAs aktuellem Finanzbericht soll das Spiel noch im Sommer in Japan erscheinen, und Publisher Perfect World arbeitet nicht nur an einer internationalen Version, sondern auch an einer Konsolenfassung. Angesichts des Erfolgs von Genshin Impact und Honkai: Star Rail auf der PS5 scheint ein Release auf Sonys Plattform also mehr als wahrscheinlich.

Stylisch wie Persona 5, aber mit Gacha-Haken

Spielerisch bleibt Persona: The Phantom X erstaunlich nah am Original: Soziale Interaktionen, stylische Menüs, rundenbasierte Kämpfe und düstere Dungeons sind weiterhin mit dabei. Aber: Der bekannte Kalender wurde durch ein klassisches Energie-System ersetzt – wer also länger spielen will, muss entweder warten oder zur Kreditkarte greifen. Ein notwendiger Schritt für ein Free-to-Play-Spiel oder ein Verrat an den Wurzeln? Die Meinungen gehen auseinander.

Immerhin: Das ursprüngliche Entwicklerteam von Persona 5 war zumindest beratend an der Entwicklung beteiligt, was dem Spiel einen gewissen Serien-Charme verleiht. Die Frage ist nur, wie viel davon im Gacha-Rausch übrig bleibt.

Ob Persona: The Phantom X auf der PS5 ein Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Die Marke ist stark, die Fanbase riesig – aber auch kritisch. Und nicht jeder will Joker und Co. mit Echtgeld statt Zeit zum Sieg führen. Trotzdem: Für Neugierige und Gacha-Fans könnte dieser Spin-off ein spannender Testlauf sein