Persona 6: Disc-Version kommt nur für PS5 – was Sega damit außerdem verrät

Wer „Persona 6“ im Regal stehen haben will, greift zur PlayStation 5. Sega gestattet der Xbox- und PC-Fraktion offenbar nur den digitalen Download – und grenzt damit unabsichtlich den Release-Zeitraum ein.

Sega spendiert „Persona 6“ eine physische Version, beschränkt diese aber exklusiv auf die PlayStation 5. Das geht aus einer Fußnote der offiziellen Webseite hervor, die der Community erst jetzt aufgefallen ist. Xbox Series X|S und PC gehen beim Händlerregal leer aus.

Keine Discs für Xbox-Spieler

Der Verzicht auf eine Xbox-Disc ist ein starkes Stück. Trotz der engen Partnerschaft zwischen Atlus und Microsoft bei den letzten Releases bleibt für „Persona 6“ nur der Microsoft Store. Logik der Publisher. Die Verkäufe von Physisch-Medien auf den Xbox-Konsolen brechen seit Jahren ein. Die Konsequenz ist der komplette Verzicht.

Spannender ist das, was zwischen den Zeilen steht. Sony hat angekündigt, ab Januar 2028 die Produktion sämtlicher Discs für neue PlayStation-Spiele komplett einzustellen. Wenn Sega explizit eine physische PS5-Version anpreist, muss „Persona 6“ spätestens Ende 2027 auf den Markt kommen. Ein Release nach 2027 fällt somit ins digitale Raster, vorausgesetzt, die Fußnote verschwindet nicht einfach.

Das deckt sich mit den Gerüchten um ein Launch-Fenster im späten 2027. Sega hat den Zeitplan somit indirekt bestätigt.

Für Sammler und Disc-Besitzer auf der Xbox ist das ein echter Dämpfer. PS5-Spieler atmen durch und bekommen ihr Modul für die Vitrine. Die unbewusste Eingrenzung des Release-Fensters auf 2027 nimmt dem Warten zumindest den Ungewissheitsfaktor.

Reicht euch die reine Digital-Version auf der Xbox, solange das Spiel im Game Pass landet, oder gehört Persona für euch zwingend ins Inselland-Regal?