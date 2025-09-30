Peter Pan’s Neverland – Mit Second Star Games auf zu neuen Abenteuern

Tom Stone, früher Managing Director bei TT Games, verlässt nach Jahren in der Lizenzspielbranche erneut die Bühne, diesmal, um sein eigenes Studio zu gründen. Second Star Games heißt das ambitionierte Vorhaben, das den Fokus auf Spiele zu bekannten IPs legen wird.

Den Anfang macht „Peter Pan’s Neverland“, eine Welt, die Stone und sein Team mit neuen Augen erkunden wollen. Für Spieler bedeutet das nicht einfach ein weiteres Lizenzspiel, sondern die Chance auf durchdachte Abenteuer, die an die Puzzles und Plattform-Mechaniken der LEGO-Titel erinnern könnten, ohne sie zu kopieren.

Stone spricht offen über die harten Jahre bei TT Games, die von Erfolg, aber auch von intensiver Arbeit geprägt waren. Rückblickend sieht er die Lektion klar: Qualität über Quantität. „Wir hätten weniger Spiele entwickeln und sie besser machen können“, sagt er im Gespräch mit GamesIndustry.Biz. Second Star Games soll daher anders funktionieren: Ein kleines, eingespieltes Team von derzeit 18 Leuten, das ohne starres HR-Gerüst zusammenarbeitet und hohe kreative Standards setzt.

Peter Pan’s Neverland als Startpunkt

Das erste Projekt, „Peter Pan’s Neverland“, soll die Spieler in eine vertraute, aber frisch interpretierte Welt führen. Stone beschreibt das Spiel als „Feuer, das alle um den Bildschirm versammelt“, eine Art gemeinsames Erlebnis, bei dem die Geschichten und Mechaniken gleichermaßen fesseln sollen. Die Vision ist klar: Ein Team auf Augenhöhe, das sich gegenseitig unterstützt, komplexe Designideen umsetzt und ambitionierte Ziele verfolgt.

Auch wenn Stone noch nicht zu allen zukünftigen IP-Plänen seines Studios spricht, deutet er an, dass Second Star Games langfristig eine ähnliche Bandbreite wie TT Games anstrebt. Die selektive Wahl der Projekte soll dabei helfen, ein qualitativ hochwertiges Portfolio aufzubauen, das sowohl Spieler als auch Lizenzinhaber überzeugt.

Frischer Wind für Lizenzspiele

Was genau Second Star Games aus „Peter Pan’s Neverland“ macht, bleibt abzuwarten. Doch die Mischung aus erfahrenem Team, klarer Vision und Fokus auf hochwertige Lizenzspiele macht neugierig. Ob es wieder puzzlebasierte Abenteuer werden oder etwas völlig Neues, wird das Studio in den kommenden Jahren zeigen. Für Spieler ist es eine spannende Entwicklung: Stone und sein Team wollen mehr als nur bekannte Geschichten nacherzählen, sie wollen Erlebnisse schaffen, die man so schnell nicht vergisst.