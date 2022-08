PGA Tour 2K23 – Erstes Gameplay & Courtside Report online

Kurz auf die Ankündigung folgt heute der erste Gameplay-Trailer zu PGA Tour 2K23, sowie der Courtside Report, der weitere spannende Einblicke liefert.

Der neue Trailer mit dem Titel „More Golf. More Game.“ gibt einen Ausblick darauf, was man von PGA Tour 2K23 in diesem Jahr erwarten kann, einschließlich neuer Features, grafischen Highlights und mehr.

Der erste Courtside Report ergänzt dies um zahlreiche Aspekte von PGA TOUR 2K23, etwa der neuen 3-Klick-Schwung-Option, spielbaren Profis, lizenzierten Kursen, Mein SPIELER, Meine KARRIERE, dem Kurs-Designer und mehr.

Weitere Episoden folgen In Kürze, die noch mehr Themen und Einblicke in die Golf-Simulation lieferrn. Zunächst aber kann man sich auf erste Profis, die Kurse und Mein SPIELER in Aktion freuen. Ein Highlight sind dabei neue Golf-Varianten, wie dem chaotischen Divot Derby, bei dem die Spieler so schnell wie möglich vom Abschlag bis zur Fahne rasten, um den Sieg zu erringen.

Zudem gibt es in diesem Jahr die Online-Gesellschaften, bei denen man an ein- bis viertägigen Turnieren teilnimmt und Mitspieler weltweit herausfordern kann. Dies ist auch in PGA TOUR 2K23 wieder möglich, genauso wie das bekannte Schlag- und Lochspiel und das neue Topgolf.

Den kompletten Courtside Report gibt es unter diesem Link nachzulesen.

PGA Tour 2K23 erscheint am 11. Oktober, auch alsDeluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.