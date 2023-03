PGA Tour 2K23 – Matthew Fitzpatrick ergänzt die Liga der Profis

Nachdem Matt Fitzpatrick im Alter von 18 Jahren durch den Gewinn des U.S. Amateur-Turniers in die Szene beeindruckte, hat er sich zu einem der besten Golfer der Welt entwickelt. Der U.S. Open-Champion von 2022 und achtmalige DP World Tour-Sieger Matt galt in den letzten sieben Jahren als eine tragenden Säulen in den Top 50 der Welt und hat Europa auch bei zwei Ryder Cups vertreten.

