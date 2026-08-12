Phantom Blade Zero: Demo-Eintrag im PlayStation Store vorzeitig gesichtet

Eine Produktseite für eine spielbare Demo von „Phantom Blade Zero“ war kurzzeitig im PlayStation Store aktiv, bevor Sony den Eintrag wieder entfernte. Die unangekündigte Testversion deutet auf eine direkte Veröffentlichung im Rahmen des State of Play-Streams am 18. August hin.

Frühzeitige Listung als klassischer Store-Fehler

Der kurzzeitige Aufruf der Demosichtbarkeit im PlayStation Store folgt einem bekannten Muster bei digitalen Vertriebsplattformen. Vorbereitete Backend-Einträge für bevorstehende Events werden durch fehlerhafte Freigabe-Timer vorab öffentlich indexiert. Der Screenshot der Produktseite belegt die Existenz einer eigenständigen Testversion abseits der reinen Vollversion.

Die zeitliche Nähe zum angekündigten State of Play-Broadcast am 18. August um 4:00 Uhr MESZ ist kein Zufall. Entwickler S-Game plant für den Stream knapp 20 Minuten reines Gameplay. Die zeitgleiche Freischaltung einer Anspielversion („Shadow Drop“) nutzt die Aufmerksamkeit des Livestreams optimal aus. Spieler können die gezeigte Mechanik direkt auf der eigenen Hardware testen, statt sich auf vorbereitete Trailer-Sequenzen zu verlassen.

Preise, Editionen und Vorbesteller-Boni

Die Vorbestellungsphase für Phantom Blade Zero ist auf der PlayStation 5 sowie auf dem PC via Steam und Epic Games Store angelaufen. Entwickler S-Game setzt bei der Preisgestaltung auf das etablierte Mid-Tier-Preissegment für chinesische Action-RPGs.

Die Standard Edition schlägt mit 59,99 US-Dollar (ca. 69,99 EUR) zu Buche und enthält lediglich das Hauptspiel. Für 69,99 US-Dollar (ca. 79,99 EUR) geht die Digital Deluxe Edition an den Start. Sie erweitert das Paket um ein digitales Artbook, den offiziellen Soundtrack sowie zwei exklusive Ingame-Outfits („White Python“ und „Black Python“ bzw. „Wulin Legend“ und „Blood-Steel Form“).

Die Vorbesteller-Boni fallen pragmatisch aus und meiden aggressive Paywall-Taktiken. Wer vorab kauft, erhält den vorzeitigen Zugriff auf das Zubehör „Treasure Basin“ – das die Drop-Rate für Upgrade-Materialien um 10 % erhöht – sowie das „Legacy“-Outfit.

Beide Items sind jedoch ausdrücklich keine Exklusivinhalte. Sie lassen sich im regulären Spielverlauf durch normalen Spielfortschritt freischalten. S-Game verkauft damit keinen spielerischen Vorteil, sondern lediglich Bequemlichkeit zum Verkaufsstart am 29. Oktober 2026.

Der PlayStation Store-Leak nimmt Sony die Überraschung, liefert Spielern aber einen handfesten Vorteil. Sollte die Demo am 18. August erscheinen, entfällt das Risiko beim Vorbestellen. Wenn das Kampfsystem auf der PS5 stabil läuft, steht der Release-Vorbereitung nichts im Weg.