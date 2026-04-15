Phantom Blade Zero: Honor-System beeinflusst Verlauf der Hauptstory

In „Phantom Blade Zero“ wirken sich ehrenhafte Entscheidungen in Nebenquests direkt auf den Verlauf der Haupthandlung sowie die persönliche Geschichte des Protagonisten aus. Dies bestätigte Soulframe Liang, CEO von S-Game, und konkretisiert damit die Bedeutung des „Xia“-Aspekts innerhalb des Wuxia-Action-RPGs.

Während das „Wu“ durch die brachialen, handanimierten Gefechte repräsentiert wird, dient das neu vorgestellte Honor-System dazu, das „Xia“ – den moralischen Kern eines Kriegers – spielerisch abzubilden. Laut Liang erzeugen Taten in der Spielwelt einen „Butterfly-Effekt“: Wer Fremden in Not hilft oder nach einem moralischen Kodex handelt, verändert damit makroskopisch seine eigene Geschichte von Rache und Liebe in der Hauptquest.

Die Mechanik hinter dem Ehrenkodex

In klassischen Action-RPGs sind Nebenaufgaben oft isolierte Fragmente. S-Game bricht dieses Muster auf. Während die Hauptquest die persönlichen Konflikte des Protagonisten „Soul“ behandelt, fungieren Nebenquests als Begegnungen mit Fremden, die eigene Schicksale verfolgen.

Interne Werte: Das Handeln nach dem „Kodex der Ehre“ ist kein bloßer Statistik-Wert, sondern soll laut Entwickler spürbare Konsequenzen auf die Welt und den Ausgang der Story haben.

Das Handeln nach dem „Kodex der Ehre“ ist kein bloßer Statistik-Wert, sondern soll laut Entwickler spürbare Konsequenzen auf die Welt und den Ausgang der Story haben. Narrative Verzahnung: Eine Entscheidung in einer vermeintlich unbedeutenden Side-Quest kann später Türen in der Hauptstory öffnen oder schließen.

Eine Entscheidung in einer vermeintlich unbedeutenden Side-Quest kann später Türen in der Hauptstory öffnen oder schließen. Vielfalt der Enden: Passend dazu ist bereits bekannt, dass das Spiel insgesamt acht verschiedene Enden bieten wird, was den Wiederspielwert massiv erhöht.

What exactly is "Wuxia," and how does Phantom Blade Zero define it?



In a recent interview in China, our Director Soulframe shares how we capture the spirit of wuxia, drawing from authentic kung fu and blending it with motion capture to create distinct fighting styles and… pic.twitter.com/Q2LdJkzveL — Phantom Blade Zero (@pbzero_official) April 15, 2026

„Phantom Blade Zero“ setzt auf die Unreal Engine 5 und verzichtet laut Studio-Angaben explizit auf generative KI bei der Erstellung von Inhalten. Jede Animation und jedes Charaktermodell basiert auf menschlicher Handarbeit und Motion-Capturing echter Kampfkunst-Experten. Das Ziel ist eine „Kungfupunk“-Ästhetik, die sich von westlichen RPGs durch ihre Geschwindigkeit und die Tiefe der chinesischen Wuxia-Tradition abhebt.

Für Käufer bedeutet das Honor-System vor allem eines: Nebenquests sind keine bloße Beschäftigungstherapie. Wer durch die Welt hetzt und Side-Content ignoriert, beschneidet sich selbst in den narrativen Möglichkeiten der Hauptstory.

Da das Spiel auf ein klassisches Level-System verzichtet und den Fokus auf Skill sowie Waffen-Upgrades legt, ist die moralische Komponente der primäre Hebel für die individuelle Charakterentwicklung. Wer die volle Erfahrung und alle acht Enden sehen will, muss sich auf die Welt und ihre Bewohner einlassen – bloßes Knöpfchendrücken reicht hier nicht für das „wahre“ Ende.